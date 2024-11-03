印尼同俄羅斯首次舉行聯合軍演

印度尼西亞與俄羅斯周一（11月4日）首次舉行聯合軍事演習。法新社評論認為，新上任的印尼總統普拉博沃希望雅加達在世界舞台上扮演更重要的角色，而這體現印尼外交政策的重大轉變。

（德國之聲中文網）一直以來，儘管西方不斷對雅加達施加壓力，印尼奉行著中立的外交政策，拒絕在俄烏戰爭以及美中競爭中選邊站隊，隨著普拉博沃（Prabowo Subianto）執掌印尼的最高權力，該國的外交政策開始向莫斯科傾斜，此次兩國聯合海軍演習體現了這一變化。

2021年，印尼曾參與東協與俄羅斯舉行的聯合演習，但雅加達的軍隊此前從未單獨與莫斯科進行過雙邊聯合軍演。

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告，印尼與莫斯科之間曾有著高達數十億美元的軍備貿易關係，但在俄羅斯2014年吞併克裡米亞，尤其2022年全面入侵烏克蘭後，在西方的制裁威脅下，印尼從俄羅斯的大部分軍備進口近年來處於停滯狀態。普拉博沃於2019年就任印尼國防部長，當選印尼總統後，沒有取消一項於2018年達成的11億美元俄羅斯戰機交易。有報導稱，美國可能因此對印尼實施制裁。

法新社指出，印尼主辦2022年G20峇里峰會時，西方國家曾游說印尼不邀請俄羅斯與會，但印尼拒絕讓步。今年7月，普拉博沃上任前便前往莫斯科會見了普丁總統，隨後兩國宣佈舉行聯合海軍演習。專家認為，這表明莫斯科在印尼的外交政策中將扮演更重要的角色。

五天的演習將於周一在爪哇島東部開始，屆時俄軍將派遣三艘護衛艦級軍艦、一艘中型油輪、一架軍用直升機和一艘拖船。

印度尼西亞 中美夾縫裡的下一個超級大國? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社）

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