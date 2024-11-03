印尼同俄羅斯首次舉行聯合軍演

政治印度尼西亞
印尼同俄羅斯首次舉行聯合軍演2024年11月3日
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（德國之聲中文網）一直以來，儘管西方不斷對雅加達施加壓力，印尼奉行著中立的外交政策，拒絕在俄烏戰爭以及美中競爭中選邊站隊，隨著普拉博沃（Prabowo Subianto）執掌印尼的最高權力，該國的外交政策開始向莫斯科傾斜，此次兩國聯合海軍演習體現了這一變化。
2021年，印尼曾參與東協與俄羅斯舉行的聯合演習，但雅加達的軍隊此前從未單獨與莫斯科進行過雙邊聯合軍演。
據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告，印尼與莫斯科之間曾有著高達數十億美元的軍備貿易關係，但在俄羅斯2014年吞併克裡米亞，尤其2022年全面入侵烏克蘭後，在西方的制裁威脅下，印尼從俄羅斯的大部分軍備進口近年來處於停滯狀態。普拉博沃於2019年就任印尼國防部長，當選印尼總統後，沒有取消一項於2018年達成的11億美元俄羅斯戰機交易。有報導稱，美國可能因此對印尼實施制裁。
法新社指出，印尼主辦2022年G20峇里峰會時，西方國家曾游說印尼不邀請俄羅斯與會，但印尼拒絕讓步。今年7月，普拉博沃上任前便前往莫斯科會見了普丁總統，隨後兩國宣佈舉行聯合海軍演習。專家認為，這表明莫斯科在印尼的外交政策中將扮演更重要的角色。
五天的演習將於周一在爪哇島東部開始，屆時俄軍將派遣三艘護衛艦級軍艦、一艘中型油輪、一架軍用直升機和一艘拖船。
（法新社）
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