印尼候任總統：和西方做朋友不意味不能與中、印、俄交善

印尼最新當選總統普拉博沃（Prabowo Subianto）今年10月將正式上任就職。路透社指出，普拉博沃似乎將在外交政策上採取更加自信的立場，稱外交、談判和「亞洲方式」有助於化解緊張局勢。

（德國之聲中文網）今年2月，普拉博沃（Prabowo Subianto）和他的競選搭檔、現任總統佐科的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）贏得了印尼最新一屆大選。

普拉博沃本周日（5月12日）在接受半島電視台採訪時被問到「亞洲方式」對他來說意味著什麼。他回答說，東南亞國家經歷過戰爭、外國殖民和內部政治的干涉。「但是，我們我們在沒有外國干涉的情況下解決了這些問題，我們進行過溝通，我們舉行會談。」他補充說。

當被問及中美在該地區爭奪影響力時，曾擔任過國防部長的普拉博沃表示，印尼對美中兩國都非常開放。

他說：「我們邀請美國、日本、韓國和歐洲。我們與你們成為朋友這一事實並不意味著我們不能與中國、印度、俄羅斯成為朋友。」

他還特意提到了印尼外交不結盟的歷史傳統。

去年11月，普拉博沃在一次地區論壇上表示，印尼奉行不結盟政策，將與中國和美國保持良好關係。

今年4月1日，當選後訪問中國的印尼候任總統普拉博沃與中國國家主席習近平在北京舉行會談。 圖片來源： Yao Dawei/AP Photo/picture alliance

4月，他訪問了中國、日本和馬來西亞，這是他贏得總統選舉後的首次出訪。

在接受半島電視台採訪時，普拉博沃否認印尼出現民主的倒退。他表示，印尼多年來經歷了政權的和平移交，儘管存在一些需要解決的問題，例如猖獗的腐敗。

他還表示，印尼政府會根據「國家利益」處理解決該國東部巴布亞省局勢動蕩的問題。多年來。巴布亞省的武裝分裂分子一直與印尼軍隊之間發生衝突。

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（路透社）

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