印尼候任總統：和西方做朋友不意味不能與中、印、俄交善

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印尼候任總統：和西方做朋友不意味不能與中、印、俄交善2024年5月12日
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（德國之聲中文網）今年2月，普拉博沃（Prabowo Subianto）和他的競選搭檔、現任總統佐科的長子吉布蘭（Gibran Rakabuming Raka）贏得了印尼最新一屆大選。
普拉博沃本周日（5月12日）在接受半島電視台採訪時被問到「亞洲方式」對他來說意味著什麼。他回答說，東南亞國家經歷過戰爭、外國殖民和內部政治的干涉。「但是，我們我們在沒有外國干涉的情況下解決了這些問題，我們進行過溝通，我們舉行會談。」他補充說。
當被問及中美在該地區爭奪影響力時，曾擔任過國防部長的普拉博沃表示，印尼對美中兩國都非常開放。
他說：「我們邀請美國、日本、韓國和歐洲。我們與你們成為朋友這一事實並不意味著我們不能與中國、印度、俄羅斯成為朋友。」
他還特意提到了印尼外交不結盟的歷史傳統。
去年11月，普拉博沃在一次地區論壇上表示，印尼奉行不結盟政策，將與中國和美國保持良好關係。
4月，他訪問了中國、日本和馬來西亞，這是他贏得總統選舉後的首次出訪。
在接受半島電視台採訪時，普拉博沃否認印尼出現民主的倒退。他表示，印尼多年來經歷了政權的和平移交，儘管存在一些需要解決的問題，例如猖獗的腐敗。
他還表示，印尼政府會根據「國家利益」處理解決該國東部巴布亞省局勢動蕩的問題。多年來。巴布亞省的武裝分裂分子一直與印尼軍隊之間發生衝突。
（路透社）
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