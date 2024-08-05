南華早報：鄧洪波將出任中國駐德大使

《南華早報》援引消息人士的話報導稱，鄧洪波將接替吳懇出任中國駐德國大使。現年59歲的鄧洪波此前曾任中國駐肯亞大使。

（德國之聲中文網）中國官方尚未公佈這一人事變動的消息。從2018年開始，鄧洪波擔任中共中央外事委員會辦公室副主任至今，這是中共黨內負責協調外交政策的核心部門。中央外辦同中國外交部關係密切。

鄧洪波出生四川，畢業於北京外國語學院。同此前中國歷任駐德大使不同，現年59歲的鄧洪波並沒有學習德語或駐德工作的經歷。不過，1999年至2005年期間，他曾在中國駐美使館擔任不同職務。2010年，鄧洪波再以公使身份重返駐美使館，工作三年。此外，鄧洪波還曾擔任過近一年駐肯亞大使，並在中國外交部擔任過不同職務。

現任中國駐德大使吳懇 圖片來源： Michael Sohn/AP/picture alliance

德中兩國互為對方重要的貿易夥伴，但雙邊政治關係近來時常呈現緊張。就在上周，德國召見中國駐德大使，稱德國遭受來自中國有政府背景的網路攻擊行為。中國駐德大使館稱，德方的說法是"無端指責"，中方堅決駁回並提出嚴正交涉。中國外交部則指控西方"某些政客及媒體"一再"渲染所謂中國網路威脅"，背後目的是"蓄謀炒作的反華政治操弄"。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。