南中國海：菲律賓補給船和中國海警船擦碰

中國海警稱，菲律賓補給船「無視中方多次嚴正警告」，「以不專業方式」故意接近中方船隻，導致發生擦碰」。菲軍方則稱中方的說法「具有欺騙性和誤導性」。

（德國之聲中文網）中國海警稱，一艘菲律賓補給船隻周一（6月17日）在南中國海與一艘中國海警船隻發生擦碰。

事件發生在南沙群島第二托馬斯淺灘（中國稱為仁愛礁）附近海域。

南中國海是全球重要貿易水道，每年都有大約3兆美元的貨物經此運輸。中國與多個鄰國就南中國海島嶼的主權歸屬存在重大爭議，北京幾乎對整個南中國海的島礁提有主權訴求。2016年海牙國際仲裁庭的裁決認為，中國對南中國海島礁的「歷史性權利」沒有法律依據，且所有南中國海島礁皆不能產生領海以及專屬經濟區。

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中國海警對撞船事件怎麼說？

中國海警發表聲明稱「菲律賓一艘運補船非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管制措施「。

聲明指責菲律賓補給船「無視中方多次嚴正警告」，「以不專業方式」故意接近中方船隻，導致發生擦碰，「責任全在菲方」。

菲律賓軍方周一駁斥了中國海警關於南海發生碰撞的說法，表示「不會接受中國海警的欺騙性和誤導性說法。」

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中國實施海警執法新規定

中國此前曾警告菲律賓不要侵入其認為屬於中國的領海，併發布了於6月15日生效的海警執法新規定。

根據新規定， 「非法進入」中國領海及其以內海域的外國船舶可以被扣留，有「非法出入境嫌疑」的外國人也可被拘留審查，時長可達60天。

菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos)此前已經對中國海警新規表示了憂慮，稱這是「非常令人擔憂的升級」。

馬尼拉指責中國海警對菲律賓船隻採取了「野蠻和不人道的行為」。

上周五，西方七國集團領導人在峰會閉幕聲明中表示「反對中國在南中國海的軍事化以及脅迫和恐嚇活動」。



（法新社、路透社等）



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