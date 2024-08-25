南中國海緊張局勢如何威脅全球貿易？

海上貿易已經因胡塞武裝對紅海航運的襲擊而面臨壓力。現在，中國與其鄰國之間不斷升級的緊張關係引發了對另一條重要貿易路線——南中國海的安全擔憂。

（德國之聲中文網）新冠疫情對全球貿易造成了沉重打擊。城市封鎖和工廠關閉引發了全球供應鏈的延誤，並助長了數十年來最高的通膨率。2021年，一艘貨櫃船擱淺導致蘇伊士運河關閉了一周。過去10個月來，葉門胡塞武裝和伊朗對紅海航運的襲擊迫使貨櫃船改道，行經非洲海域。

現在，中國和鄰國在南中國海的軍事對峙也可能影響貿易的順利進行。

南中國海對世界貿易有多重要？

南中國海位於西太平洋的一部分，介於中國南部、台灣、菲律賓、印度尼西亞、越南、泰國、柬埔寨和馬來西亞之間。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的數據，每年約有三分之一的全球海上貿易通過這個350萬平方公里的海上航道運輸。每年全球約40%的石油產品通過這片海域運輸。

根據位於華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）的數據，2016年，估計有3.6兆美元（3.29兆欧元）的商品通過這片海域運輸。另一個估計數字高達5.3兆美元。

位於美國北卡羅來納州的杜克大學的研究人員計算出南中國海和位於中國、南北韓與日本之間的東海的總貿易額每年達7.4兆美元。

根據CSIS的數據，每年有成千上萬的貨船通過南中國海，運輸約佔中國40%、印度三分之一和日本20%的與世界其他地區的貿易額。

在整個亞洲，這三個國家的經濟安全與航道的順暢運行緊密相關。南中國海是亞洲內部貿易以及與世界其他地區（尤其是歐洲、中東和非洲）貿易的重要交匯點。

南中國海問題的糾結點在哪裡？

中國政府聲稱幾乎整個南中國海都是其領土/領海，這激怒了眾多鄰國，這些鄰國認為中國侵犯了他們的專屬經濟區。中國無視荷蘭海牙國際仲裁法院2016年的裁決。該裁決認為，根據國際法，中國政府廣泛的領土主張沒有合法或歷史依據。

中國軍方最近在這片海域採取了越來越多的挑釁行動，包括與菲律賓船隻的衝突，激起了引發全面衝突的擔憂。美國多次警告稱，如果菲律賓軍隊在南中國海遭到攻擊，美國有義務保衛菲律賓。

越南上個月向聯合國提出要求，希望將其大陸架延伸至現有200海裡（370公里）之外。菲律賓也在今年6月提出了類似的請求。

在台海兩岸分治75年之後，中國還將台灣視為與中國大陸分離的一個叛離省份，必須最終實現統一。中國政府可能動用武力控制這一實現民主治理的島嶼，這樣的擔憂進一步加劇了南中國海的緊張局勢。

南中國海的資源有多豐富？

根據美國能源訊息署的數據，南中國海估計擁有約5.38兆立方米的已探明和可能存在的天然氣儲量，以及110億桶石油儲量。

爭議水域還含有大量對中國技術野心至關重要的稀土礦藏，包括用於電動汽車電池和先進電子產品的礦物。

一些估計表明，太平洋的稀土礦藏量是目前已知陸地儲量的1000倍，其中一半以上由中國控制，並且是向清潔能源過渡所需的關鍵資源。

南中國海衝突會讓全球貿易雪上加霜嗎？

自去年年底以來，伊朗支持的胡塞武裝在葉門紅海地區對航運的襲擊已經影響了全球貿易。胡塞武裝下令用無人機和導彈對商船進行襲擊，以回應以色列對加薩的哈馬斯武裝分子的進攻。

大型航運公司已經將其船隻從包括蘇伊士運河在內的紅海航線改道。取而代之的是，貨船通過非洲南部的好望角航行，從亞洲到歐洲的航程平均增加了大約10天。由於保險和柴油價格上漲，這樣的改變導致航運成本飆升，並在歐洲和亞洲的貨櫃港口造成延誤。

以色列-哈馬斯戰爭有可能蔓延至整個中東地區。據報導，伊朗隨時可能直接攻擊以色列。人們擔心伊朗政府可能會關閉另一條重要貿易瓶頸——霍爾木茲海峽。這條狹窄的水道位於波斯灣/阿拉伯灣的入口處，關係著世界近三分之一的石油貿易。

伊朗支持的胡塞武裝已經在紅海航道擊沉多艘船隻 圖片來源： Khaled Ziad/AFP/Getty Images

近年來，伊朗經常襲擊霍爾木茲海峽的商船。西方認為任何進一步的襲擊都將是一次重大升級。如果航運公司選擇避開霍爾木茲海峽，海上貿易可能面臨進一步的延誤和更高的成本。

如果中國與其鄰國之間的緊張局勢進一步惡化，這可能會在全球航運危機中出現第三條戰線。航運公司可能會避開南中國海的部分區域。隨之而來的延誤和價格上漲可能導致商品和原材料的短缺，並削減新加坡、馬來西亞和台灣等亞洲主要港口的重要收入。

南中國海的最大瓶頸在哪裡？

雖然當前的主要緊張局勢存在於中國、菲律賓和台灣之間，但南中國海對貿易的真正威脅可能來自更南邊的馬六甲海峽，該海峽位於馬來西亞、印度尼西亞和新加坡之間。

根據美國能源訊息署的數據，去年，每天有2370萬桶石油和石油產品通過馬六甲海峽運輸。這一數字比通過霍爾木茲海峽的運輸量高出13%。

馬六甲海峽最窄處僅寬64公里，原本就容易發生擁堵和碰撞意外。多年來，這條水道還發生了多起搶劫和海盜事件。

一些地緣政治和軍事專家預測，如果中國入侵台灣，美國及其盟友可能會封鎖馬六甲海峽，限制中國的石油進口和貿易出口。

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