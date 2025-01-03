千萬公務員大規模加薪 能否拯救中國經濟？

許多消息證實最近傳出的中國公務員加薪真有其事，當局希望能借此提振消費和士氣，但不少專家學者則認為此措施成效有限。

（德國之聲中文網）近日中國政府為公務員加薪的傳聞獲得多方證實。根據路透社消息，在此次薪資調漲之後，中國公務員的月薪水平均增加了約500元人民幣，整體漲幅約5%。其中，一些基層政府雇員表示，其月薪增加了約300元人民幣。

中國社群媒體傳出「公務員普調500」傳聞，彭博社本周二（12月31日）報導引述多名知情人士披露，稱中國政府近期已向多地公務員實施了多年來的首次顯著加薪，目的是為了提升士氣並刺激消費。報導指出，加薪還覆蓋了教師、警察和政府官員。

回溯自2024年7月

知情人士稱，本次加薪可追溯自2024年7月開始。許多公務員在12月份的薪水單上看到一筆標注為「欠薪」或「補發」的款項，便是從7月份開始補發的加薪。

路透社試算的結果顯示，如果符合條件的4800萬名公務員都按照此標準加薪，本次發放的薪水將一次性地為經濟注入約120億至200億美元。

除此之外，退休公務員的退休金也將大幅提高。博主「蛋小黃」在社媒平台YouTube 稱他收到的消息說，退休人員的退休金基本薪水將增加10%以上，部級幹部每月加600元，科級加400元。

中國上次公開上調公務員薪水是在2015年，當時約4000萬政府雇員月薪平均上調了300元。

公務員加薪救得了內需嗎？

此次加薪適逢北京當局力圖提振低迷的國內經濟。中國在2024年出台多項措施刺激消費，包括促進消費「20條」和優惠貸款等。而在去年底召開的中央經濟工作會議，也將提振消費、擴大國內需求列為2025年重點任務。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰（Xu Tianchen，音譯）表示：「北京的策略似乎是鼓勵更願意消費的人消費。」他指出：「到目前為止，我們看到的是向貧困人口派發現金以及公部門的加薪。低收入群體通常會將更大比例的收入用於消費，而公務員由於享有較高水準的社會保障福利，相比私企員工可能更傾向於消費。」

不過，中國政府至今並未公開宣佈或詳細說明公務員加薪一事，因此很難確定該計劃的範圍或預算從何而來。此外，一段時間以來，中國地方政府面臨負債率過高、財政收入不足的問題，許多公務員更是遭遇了減薪。

一名女性教師告訴彭博社，雖然她確實收到了最新一輪的加薪，但隨著近年來相關獎金的大幅削減，她的實際薪水並未真正上漲。另一名公務員也表示，此次的加薪遠不足以彌補過去的多輪減薪。

中國政府希望民眾多消費促進經濟 圖片來源： CFOTO/picture alliance

老百姓怎麼看？

網上不乏對於公務員漲薪的質疑，一位微博用戶寫道：「針對一小部分公務員的漲薪如何刺激整體消費？」在推特上，有人戲稱這是「救民先救官理論」。

有網民猜測：「公務員加薪這麼靜悄悄，是不是官方不想刺激其他人？」《聯合早報》網站主編韓詠紅撰寫的評論提到：「薪資普漲有違高層一再強調政府要長期堅持『緊日子』，換取民眾『好日子』的立場。也或許，這波地方公職人員漲薪的財政來源尚無保障，或者財政來源暫不便公開，所以漲薪也只好悄然進行。」

彭博社報導指出，公務員加薪可能引發在私人企業工作的老百姓強烈反對，因為許多私企員工正受到經濟下行的影響，被迫減薪或暫停漲薪。長期關注中國議題的台灣兩岸關係專家賴榮偉則向「自由亞洲電台」表示：公務員加薪，平民百姓卻沒有受惠，會令他們覺得體制內的人沒有一起共度難關。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）學者李恆青向《聯合早報》提到，中國政府目前沒有為公務員加薪的條件，僅僅是希望透過發錢穩定公部門的人心，以鞏固其政權。

而台灣智庫中華經濟研究院學者王國臣則認為，加薪措施不但很難達到中國政府所期望的目標，地方政府最後還可能因為缺錢，無法落實中央的加薪政策。他對《聯合早報》表示：「我們看到很多實際面是在降薪、裁員，所以一定會搞到最後是上有政策下有對策。」

（綜合報導）

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