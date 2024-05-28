北韓間諜衛星發射失敗

北韓稱，因運載火箭發生爆炸，該國一項發射間諜衛星的計劃以失敗告終。美國方面則表示，此次發射行動似乎同北韓的洲際彈導彈計劃有關聯。

（德國之聲中文網）北韓方面表示，周一，一枚運載火箭在升空數分鐘後發射爆炸，這枚火箭原計劃將"萬里鏡-1-1"號衛星送入太空。北韓官方媒體援引平壤國家航空航天機構負責人的話報導稱："新型運載火箭在第一級運行期間發生爆炸，導致發射計劃失敗。"報導中稱："新研發的液氧及燃油動力系統發生故障是導致此次事故的原因。"



發射行動開始前數小時，北韓方面曾發出警告宣佈該國將在六月四日之前發射衛星。2023年，北韓曾有過兩次發射衛星失敗的經歷，最終於11月取得成功，並將一枚間諜衛星送入太空。

日本NHK電視台發布的一段影片上，似乎可以看到夜空中一枚燃燒的物體。

北韓火箭升空過程中發生爆炸。 圖片來源： The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

鄰國紛紛譴責

北韓的火箭發射行動受到鄰國的強烈譴責。韓國國防部形容這是一次"對韓國及地區安全構成嚴重威脅的挑釁行動"。日本防衛大臣木原稔也表示，北韓的火箭發射行動"對整個世界構成了嚴峻挑戰"。聯合國則表示，北韓的行為"是對安理會決議的粗暴踐踏"。

美軍印太司令部在一份聲明中稱："此次發射行動中改採用的技術，同北韓的彈道導彈計劃直接相關。"

北韓此次火箭發射行動前數小時，中日韓三國政府首腦剛剛舉行了時隔四年後的首次高層會晤，目的是商討簽署自由貿易協定的可能性。有專家指出，中國在開展高層面外交活動時，北韓卻做出挑釁行動，這是一個非同尋常的舉措。

有關專家稱，北韓方面發射間諜衛星的主要目的，是提升針對韓國等國的偵察能力，以便發生戰爭時可以獲取重要數據。

去年九月，北韓領導人金正恩同俄羅斯總統普丁舉行會晤。會晤期間，普丁表示俄羅斯可以幫助北韓發展衛星技術。



去年九月，朝俄領導人在俄羅斯遠東舉行會晤。 圖片來源： Shamil Zhumatov/Pool Photo/AP Photo/picture alliance

首爾和華盛頓均指責北韓當局，正在大量向俄羅斯出口武器。今年年初，韓國宣稱，北韓向俄羅斯出口了數以千計貨櫃的武器，這些武器已被投入烏克蘭戰場。

本周日，韓通社援引韓國官員的話報導稱，一個俄羅斯工程師小組已經抵達北韓，以幫助北韓籌備衛星發射事宜。

（法新社，美聯社，路透社）

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