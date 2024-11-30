北韓誓言挺俄 澤倫斯基暗示可結束「熱戰」但有前提

俄國防部長本周五出訪平壤，朝國防部長讚揚朝俄關係，並稱俄入侵烏克蘭「是正義的”。澤倫斯基暗示，戰爭可以在部分領土仍處於俄羅斯控制下的狀態中結束，被佔領土可在之後通過外交途徑收復，但前提是北約為烏克蘭其他領土安全提供保障。

（德國之聲中文網）俄羅斯國防部長貝洛烏索夫（Andrey Belousov）本周五（11月29日）出訪平壤，北韓國防部長盛贊朝俄關係，並稱俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭「是正義的”。澤倫斯基暗示，戰爭可以在部分領土仍處於俄羅斯控制下的狀態中結束，被佔領土可在之後通過外交途徑收復，但前提是北約為烏克蘭其他領土安全提供保障。

北韓領導人金正恩承諾與莫斯科建立更緊密關係

北韓領導人金正恩周五會見了俄羅斯國防部長貝洛烏索夫（Andrey Belousov），並呼籲進一步加強雙方本已密切的軍事夥伴關係。

金正恩譴責美國允許烏克蘭使用美制武器深度打擊俄羅斯，稱這是對衝突的「直接軍事幹預」。朝中社援引金正恩的話表示：「美國及西方國家讓基輔當局用他們提供的遠程武器襲擊俄羅斯領土」，俄羅斯應採取行動讓「敵對勢力付出代價」。

金正恩表示北韓「將堅定支持俄羅斯聯邦捍衛其主權和領土完整，抵抗帝國主義霸權行動。」 圖片來源： Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

金正恩補充道，北韓「將堅定支持俄羅斯聯邦捍衛其主權和領土完整，抵抗帝國主義霸權行動。」

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，朝俄兩國加強了防務合作。今年6月，兩國簽署了戰略軍事夥伴關係協議。

據報導，北韓已向俄羅斯派遣了數千名北韓士兵參與戰鬥。

澤倫斯基表示若得到北約安全保障可以結束戰爭的「熱戰階段」

烏克蘭总统澤倫斯基呼籲北約為當前由基輔控制的地區提供安全保障，以「結束戰爭的熱戰階段」。

目前，約五分之一的烏克蘭領土處於俄羅斯控制之下。澤倫斯基暗示，如果與北約達成協議，以確保烏克蘭其他地區的安全並停止戰鬥，他願意等待之後通過外交手段收復被佔領土。

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澤倫斯基向英國天空新聞台（Sky News）表示：「如果我們想要結束戰爭的激烈階段，應將烏克蘭控制下的領土置於北約的保護傘下。」

「這是我們需要盡快做的，之後烏克蘭可以通過外交途徑收回自己的另一部分領土。”但澤倫斯基堅稱，任何加入北約的提議都必須將烏克蘭全部國際公認領土包括在內，而不僅僅是對烏克蘭部分領土發出加入的邀請。

德國總理肖爾茨重申對烏克蘭的支持

德國總理肖爾茨与澤倫斯基通話，重申德國將繼續支持烏克蘭。肖爾茨表示，德國將繼續與歐洲及國際夥伴密切協調，為烏克蘭提供軍事支持。

肖爾茨表示願意与澤倫斯基保持聯繫，「也是為了尋找實現公平與正義的可能途徑，」以結束俄羅斯對烏克蘭的持續入侵。

澤倫斯基表示，肖爾茨在通話中談到了此前與俄羅斯總統普丁通話的細節。澤倫斯基在Telegram上發帖表示對德國幫助與支持的感謝。特別是在防空武器方面。他說：「很明顯，只有武力和外交力量才能迫使戰爭發起者實現和平。而這種和平只能通過實力來實現。」

俄羅斯前市議員因批評烏克蘭戰爭被追加判刑

俄羅斯持不同政見者、前莫斯科市議員阿列克謝‧戈裡諾夫（Alexei Gorinov）2022年因公開批評俄羅斯入侵烏克蘭而被判7年監禁。

本周三（11月27日），戈裡諾夫再遭「散佈恐怖主義」罪名指控而出庭受審。本周五（11月29日），弗拉基米爾市一家法院以「為恐怖主義辯護」的罪名對其做出追加三年監禁的判決，並下令將其轉移至最高安全級別監獄。

法院指控戈裡諾夫「發表呼籲莫斯科結束烏克蘭戰爭的演講，並說服其他囚犯接受『恐怖主義意識形態』。」

法院稱，戈裡諾夫在監獄醫院錄製的影片中表示：「讓我們停止這場沒有人需要的屠殺——我們不需要，烏克蘭公民也不需要。」

據俄羅斯獨立新聞門戶網站Mediazona報導，戈裡諾夫在判決宣佈後表示：「我支持和平，而你喜歡戰爭。」 「我的罪惡感是，作為我國的一名公民，我任由這場戰爭發生，卻沒能阻止它。」

德國外長將訪華，討論烏克蘭問題

中國外交部發言人毛寧本周五（11月29日）宣佈，應中國外長王毅邀請，德國外長貝爾博克將於12月2日至3日訪問中國。德國外交部發言人亦宣佈此訊息並表示烏克蘭戰爭等問題將被討論。

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西方國家領導人指責中國通過向俄羅斯提供軍民兩用物資以支持其戰爭。自2023年起俄羅斯從中國的進口量激增。

自俄烏戰爭爆發以來中國未對俄羅斯實施制裁，而是呼籲雙方通過談判解決戰爭問題。

反地雷組織呼籲烏克蘭拒絕美國提供的地雷

國際反地雷組織（International Campaign to Ban Landmines，縮寫ICBL）主席塔瑪爾‧蓋貝爾尼克（Tamar Gabelnick）表示，美國向烏克蘭提供「反步兵地雷」（又稱「殺傷人員地雷」Anti-personnel mine）的提議，將使全球反地雷條約面臨危機。烏克蘭是《禁止殺傷性地雷公約》（Anti-Personnel Mine Ban Convention）的164個簽署國之一，而美國並未加入該條約。

在柬埔寨暹粒召開的公約簽署會議上，蓋貝爾尼克表示，希望烏克蘭政府「堅決拒絕」美國這一提議。烏克蘭國防官員葉夫赫尼‧基夫希克（Yevhenii Kivshyk）表示，將把國際社會的關切傳達給政府。尽管澤倫斯基總統稱美國的地雷對抵禦俄軍攻擊「非常重要」，但國際反地雷組織警告，這將加劇平民痛苦，並增加戰後清除地雷工作的難度。

德國前總理梅克爾：基輔應考慮外交途徑結束戰爭

德國前總理梅克爾呼籲烏克蘭及其盟友在對烏克蘭繼續提供軍事支持的同時，考慮外交解決方案結束戰爭。

梅克爾在接受德國ZDF電視二台參訪時強調：「俄羅斯絕不能贏得這場戰爭」，並表示，俄羅斯入侵烏克蘭時是對國際法的「公然侵犯」。但她同時也指出「必須始終考慮外交解決方案」。

默爾克表示，在其2005至2021年擔任總理期間，致力於阻止與莫斯科緊張局勢的升級。她認為，基輔及其盟友需共同決定何時是進行談判的「合適時機」。並表示支持現任總理肖爾茨在烏克蘭問題上的政策，並強調柏林是基輔最堅定的支持者之一。

「我支持國際社會為幫助烏克蘭所作的一切努力，」但梅克爾同時指出，烏克蘭要在軍事上擊敗俄羅斯並不容易。

出版回憶錄 梅克爾守護自己的政治遺產 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



（法新社、美聯社、德新社、路透社等）

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