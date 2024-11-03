北韓試射先進導彈後 美日韓舉行空中演習

美日韓三國周日舉行了聯合演習，由日本、韓國的戰鬥機護送美國戰略轟炸機執行任務。韓國軍方稱，這是三國空軍今年第二次執行旨在應對來自北韓軍事威脅的演習。

（德國之聲中文網）在北韓最近進行洲際彈道導彈試射後，美國與日本、韓國於本周日(11月2日)進行了聯合演習，並派出一架B-1B戰略轟炸機前往朝鮮半島附近。這是美國戰略轟炸機今年以來第四次飛抵該區域。

《韓聯社》引述韓國軍方稱，此次演習「旨在反制北韓上月31日發射『火星-19』洲際彈道導彈，應對日趨升級的北韓核導威脅，並展現韓美同盟一體化的延伸威懾執行力和韓美日在安全合作方面的堅定意志和力量」。

除了美國的B-1B轟炸機，韓國的F-15K、KF-16戰鬥機以及日本的F-2戰鬥機皆參與了這場位於韓日防空識別區（ADIZ）重疊空域的演習。

它們護送B-1B轟炸機前往朝鮮半島以南的指定地點，韓國聯合參謀本部的聲明稱，演習展示了「迅速、精準的打擊模擬目標的壓倒性能力」。聲明補充，這也是今年第二次進行旨在應對平壤軍事威脅的美日韓三邊空中演習。

北韓試射先進導彈

就在三天前，平壤向東部海域發射一枚『火星-19』洲際彈道導彈，據稱是北韓最強大、最先進的固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）之一。專家稱，這枚導彈可覆蓋美國本土的目標。

據平壤以及即時跟蹤該導彈的韓國、日本軍方稱，該導彈比北韓以前發射的任何導彈飛得更高，在空中停留的時間也更長。北韓官媒《朝中社》稱讚它為「世界上最強大的戰略導彈」。並且稱北韓領導人金正恩對發射成功「表示非常滿意」。

這次北韓試射洲際彈道導彈，被認為是試圖在本周美國總統大選前吸引美國的注意力。平壤稱已派遣數千名士兵赴俄羅斯，以支持其對烏克蘭的戰爭，使得國際社會對北韓的譴責與日俱增。

白宮國家安全溝通顧問：三千北韓士兵入俄「令人擔憂」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、法新社、韓聯社）

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