北韓稱發現墜毀韓國軍用無人機

北韓周六聲稱，在平壤發現了至少一架墜毀的韓國軍用無人機的殘骸，並公佈其照片。北韓重申，如果再次發現韓國無人機，將視為 「宣戰」，並將立即進行報復性攻擊。

（德國之聲中文網）北韓周六（10月19日）聲稱，在首都平壤發現了至少一架墜毀的韓國軍用無人機的殘骸，並公佈其照片。一些分析人士證實該無人機來自韓國。

北韓最近指責韓國使用無人機在平壤投放反政權宣傳單。

北韓官方通訊社朝中社報導，北韓國防部發言人表示，安全部門10月13日搜索平壤時發現了墜毀的無人機殘骸。

該發言人表示，北韓的調查"科學地證明該無人機來自大韓民國"。

韓國軍方最初否認派遣無人機，但隨後拒絕發表評論。"沒有必要驗證或回應北韓的單方面指控，"韓國軍方在周六發布的一份簡短聲明中表示。

北韓此前曾警告，如果再次發現韓國無人機，將視為"宣戰"。

韓國國防部則警告說，倘若在任何衝突中有韓國公民受傷，北韓將見證其"政權的終結"。

什麼導致南北韓關係再度降至冰點？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

朝中社發布了幾張據稱是韓國無人機的照片，其中一張照片中，無人機卡在樹上。

韓國統一研究院高級分析師洪敏（Hong Min）表示，根據北韓發布的圖片，這架無人機"顯然是一架由韓國軍方使用的遠程偵察小型無人機"。

北韓稱該無人機是在平壤兄弟山區域發現的。洪敏表示，這個位置靠近北韓山陰洞導彈研究中心。

首爾的北韓大學院大學校長梁茂進(Yang Moo-jin)則表示，如果北韓的指控屬實，這可能意味著韓國"一直在利用軍用無人機(在北韓)進行偵察"。

北韓周六重申，如果再次發現韓國無人機，將視為 "宣戰"，並將立即進行報復性攻擊。

北韓領導人金正恩在1月份將韓國定義為 "主要敵人"，並表示北韓不再對統一感興趣，兩國關係進一步惡化。

最新的進展是，韓國情報機構表示，北韓決定向俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供"大規模"部隊支援。

韓國《中央日報》周五的報導援引專家意見稱，北韓正試圖利用參加俄烏戰爭的機會積累實戰經驗，並將這一"經驗"用於應對韓國。

（法新社）

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