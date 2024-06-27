北韓稱成功試射多彈頭導彈 韓國：誇大其詞

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北韓稱成功試射多彈頭導彈 韓國：誇大其詞2024年6月27日
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（德國之聲中文網）平壤官方通訊社朝中社周四（6月27日）稱，該國成功試驗了「新的重要技術」。但韓國聯合參謀本部一名發言人在首爾向記者表示，北韓前一日試射的導彈在飛行初期就已爆炸。
這名發言人還表示，北韓媒體疑似偽造了發射的照片。
北韓最新的這次導彈測試是韓國軍方發現的。韓方稱，這枚導彈向半島東部海域飛行了約250公里後爆炸。
朝中社聲稱，此次試射採用中遠程固體燃料彈道導彈第一級發動機；分離的機動彈頭精準命中三個預定標靶。此外，導彈還配有誘體。
北韓的這一試射旨在獲取所謂多彈頭導彈能力，即導彈可配備多枚彈頭，打擊不同的標的。多彈頭導彈難於被導彈防禦系統攔截。
只有很少國家擁有這樣的導彈，其中包括核大國美國、中國、俄羅斯、英國和法國。印度稱3月試射了一枚使用多彈頭技術的洲際導彈。
北韓金正恩政權因該國核武器和導彈計劃而受到國際制裁和孤立。但該國多年來仍在研發特別是核導彈的能力。
而在上周普丁24年來首次訪問北韓之後，兩國領導人簽署了一份共同防禦條約。這引發韓國的抗議。
本周四，韓國還宣佈，將對4艘俄羅斯船隻以及包括北韓導彈總局和兩家俄羅斯海運公司在內的5個實體實施制裁，因其牽涉在朝俄之間非法轉運軍需物資，以及向北韓提供石油產品。
（德新社、路透社、韓聯社）
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