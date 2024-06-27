北韓稱成功試射多彈頭導彈 韓國：誇大其詞

北韓聲稱成功試射一枚可攜帶多彈頭的導彈，但韓國表示，這是誇大的謊言。周四，韓國還對涉在朝俄之間非法轉運軍需物資及石油產品的俄羅斯船隻及朝俄實體實施制裁。

（德國之聲中文網）平壤官方通訊社朝中社周四（6月27日）稱，該國成功試驗了「新的重要技術」。但韓國聯合參謀本部一名發言人在首爾向記者表示，北韓前一日試射的導彈在飛行初期就已爆炸。

這名發言人還表示，北韓媒體疑似偽造了發射的照片。

北韓最新的這次導彈測試是韓國軍方發現的。韓方稱，這枚導彈向半島東部海域飛行了約250公里後爆炸。

朝中社聲稱，此次試射採用中遠程固體燃料彈道導彈第一級發動機；分離的機動彈頭精準命中三個預定標靶。此外，導彈還配有誘體。

北韓的這一試射旨在獲取所謂多彈頭導彈能力，即導彈可配備多枚彈頭，打擊不同的標的。多彈頭導彈難於被導彈防禦系統攔截。

只有很少國家擁有這樣的導彈，其中包括核大國美國、中國、俄羅斯、英國和法國。印度稱3月試射了一枚使用多彈頭技術的洲際導彈。

北韓金正恩政權因該國核武器和導彈計劃而受到國際制裁和孤立。但該國多年來仍在研發特別是核導彈的能力。

而在上周普丁24年來首次訪問北韓之後，兩國領導人簽署了一份共同防禦條約。這引發韓國的抗議。

本周四，韓國還宣佈，將對4艘俄羅斯船隻以及包括北韓導彈總局和兩家俄羅斯海運公司在內的5個實體實施制裁，因其牽涉在朝俄之間非法轉運軍需物資，以及向北韓提供石油產品。

（德新社、路透社、韓聯社）



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