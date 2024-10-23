北韓士兵在俄羅斯幹什麼？德外交部召見北韓代辦

美國稱有證據顯示北韓士兵已在俄羅斯境內，但他們的具體行動還在調查。德國外交部因該事件召見了北韓駐德最高外交官。

（德國之聲中文網）鑑於北韓士兵在烏克蘭替俄羅斯作戰的傳聞，德國外交部周三（10月23日）召見了北韓駐德代辦。外交部在社交平台X上寫道，"北韓對俄羅斯侵略戰爭的支持，直接威脅到德國的安全以及歐洲的和平秩序。" 德國外交部表示，如果這些報導屬實，北韓的確以軍隊形式支持俄羅斯的侵略戰爭，"這將是違反國際法的嚴重事件。"北韓駐德大使館目前大使的位置空缺，由一名代辦全權處理日常工作。

同一日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，有證據證明北韓士兵已經在俄羅斯境內，但他們在那裡的具體行動尚不明了。他說，"我們還需要查明這一點。"

烏克蘭總統澤倫斯基日前呼籲國際社會對北韓施加壓力。他說："我們尤其掌握了有關北韓軍隊中兩個單位接受訓練的情報--可能是兩個各有6000人的旅。"

關於俄羅斯可能利用北韓士兵加強其軍力的消息已盛傳多日。韓國議員曾援引本國情報部門的消息稱，北韓已向俄羅斯派遣了3000名士兵，之前曾提到的數字是1500人。這些士兵通過俄羅斯的船隻被運送到海參崴。预计到今年12月總共約有1萬名北韓士兵被派往俄羅斯。

北約新秘書長呂特（Mark Rutte）在周二晚在愛沙尼亞首都塔林表示，目前他還不能肯定北韓士兵已參與戰鬥行動，但下周初將從韓國方面獲得最新情報。呂特在新聞會上說，如果得到證實，這將是一次嚴重的升級事件。

據悉，韓國代表將在下周初前往北約總部，向盟國通報關於北韓支持俄羅斯對烏侵略戰爭的情報。韓國總統尹錫悅上周末曾表示，根據韓國情報部門的發現，北韓已向俄羅斯派遣了士兵。

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(綜合報導)

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