北韓士兵前往俄烏前線 美國：約萬人在俄受訓

烏克蘭上周曾有情資顯示北韓士兵已抵達俄國庫爾斯克，美國和北約28日雙雙證實此事。美方還提高了對赴俄北韓兵的人數估計。

（德國之聲中文網）美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）周一（10月28日）表示，北韓派遣了大約1萬名士兵到俄羅斯受訓，其中部分北韓士兵已經在前往俄烏邊境前線的路上。這個數字顯著高於美國先前估計的3000人，也替俄烏戰爭帶來新的不確定性。

辛格說：「我們越來越擔心，俄羅斯打算把這些士兵派到戰場上，或者在俄羅斯的庫爾斯克（Kursk）地區支援對烏軍的作戰。」

「如果我們發現北韓軍隊繼續進逼前線，那他們就會變成這場戰爭的共同挑釁者……如果他們參戰，是在跟捍衛自身領土的烏克蘭人作戰，而我們對烏克蘭有承諾，會繼續支持他們，不計代價。」辛格表示，這是北韓做決定時必須考慮到的。

美國和韓國周四（31日）將在華府舉行外交與國防2+2會談，預料北韓兵赴俄一事將是討論焦點。

28日稍早，北約秘書長呂特（Mark Rutte）也證實北韓兵已被部署到庫爾斯克。

在北約官員和外交官聽取了韓國代表團的簡報後，北約秘書長呂特對記者表示：「俄羅斯和北韓之間不斷加深的軍事合作對印太平洋和歐洲大西洋安全都構成了威脅。」

烏克蘭軍隊於8月大舉進攻庫爾斯克，目前仍在該地區作戰。

呂特稱，北韓的軍事部署是平壤參與 「俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭」的 「重大升級」，違反聯合國安理會決議，是戰爭的 「危險擴張」。呂特認為，北韓在庫爾斯克部署軍隊是俄羅斯總統普丁「日益絕望」的表現。

呂特表示：「在普丁的戰爭中已有60多萬俄羅斯士兵傷亡，若沒有外援，他無法繼續對烏克蘭的進攻。」

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克里姆林宮斥責有關北韓部署軍隊的報導是「假新聞」。但普丁並未否認北韓軍隊目前在俄羅斯境內，並表示如何執行與平壤的夥伴關係條約是莫斯科的事。

今年6月，俄羅斯同北韓簽署了旨在防衛互助的《全面戰略夥伴關係協議》。普丁當時曾稱，新的防衛協定是「一份突破性的文件」。根據協定，在任何一方受到第三方攻擊的情況下，朝俄承諾相互提供支援。

一名北韓駐聯合國代表稱向俄羅斯派兵的報導是 「毫無根據的謠言」。

烏克蘭總統辦公室主任Andriy Yermak周一表示，制裁不足以應對北韓介入戰爭，並呼籲西方向基輔提供更多武器。

他在社媒平台X上寫道：「北韓軍隊已經進入庫爾斯克地區......這是戰爭的升級。光靠制裁是不夠的。我們需要武器和明確的計劃來防止北韓擴大參與這場在歐洲的戰爭。」

白宮國家安全溝通顧問：三千北韓士兵入俄「令人擔憂」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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