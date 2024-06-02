北韓再對韓空飄600個「垃圾糞便氣球」

北韓本周向韓國空飄裝滿垃圾和排洩物的氣球已達近900個。平壤稱此舉亦屬「言論自由」。首爾則警告，若北韓持續無謂挑釁，將採取一切措施反制。

（德國之聲中文網）據韓國官媒韓聯社周日（6月2日）援引該國聯合參謀本部報導稱，北韓從1日晚8時起放飛氣球，氣球從北南下，晚8時45分許開始越過軍事分界線，截至2日上午，軍方在首爾和京畿地區偵獲600多個氣球。韓國多地政府向民眾緊急推送應急手機警報，呼籲民眾減少外出並小心空中飄浮物落下。

韓國軍方當天表示，氣球下方懸掛塑膠袋內裝有各種污穢物和垃圾。為了以防萬一，軍方此次也沒有採用空中擊落的方式來處理，而是採取降落時迅速回收這一安全的方式。

北韓本周早些時候開始空飄數百個攜帶垃圾袋的氣球 圖片來源： Yonhap News Agency/REUTERS

韓國：北韓將政策失敗的責任轉嫁給外部

北韓官媒朝中社本周早些時候報導承認，該國於5月27日軍事偵察衛星發射失利。韓聯社觀察指出，北韓軍事偵察衛星發射失敗後，朝方頻繁發起包括空投垃圾氣球等「全方位」挑釁：5月28日至29日，軍方共偵獲逾260個垃圾氣球；截至當天，北韓接連四天在西海「北方界線」（NLL）以北地區向韓方定位系統發起電波干擾攻擊；5月30日，北韓還向東海發射18枚超大型多管火箭炮「KN-25」。

韓國統一部5月31日發布政府立場文件對朝警告稱，若朝方繼續發起缺乏理性的無謂挑釁，韓方將決不會坐視不管，採取朝方承受不起的一切措施。該文件寫道：「北韓的挑釁向全世界暴露了其真面目和所處的境地，是將體制內部亂象和政策失敗的責任轉嫁給外部的詭計，北韓決無法如願所償。」

同一天，朝中社在另一篇評論中對美國偵察機近期飛臨韓半島表示強烈譴責，並指出肆意妄動只會招致不可預測的災難性後果。

韓國軍方表示，氣球下方懸掛塑膠袋內裝有各種污穢物和垃圾 圖片來源： Yonhap via AP/picture alliance

北韓：空飄氣球是「以牙還牙」

北韓國防省副相金剛日5月25日發表講話稱，韓國近來在北韓邊境地區散佈傳單和各種骯髒東西的攻心戰陰謀活動愈演愈烈。他同時警告，北韓即將在韓國邊境及其縱深地區散佈大量廢紙和垃圾，讓他們切身體驗到為其收集和清除到底得下多大功夫。

北韓領導人金正恩的妹妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正5月29日批評道，韓國主張，他們針對我們的散發傳單行為是「表達自由」，我們與之相應的同類行為是「明顯違反國際法」，她反問：「難道他們根據氣球飛去的方向來規定表達自由和國際法嗎？」金與正強調，北韓空飄氣球亦屬言論自由。

在韓國，一些脫北者和活動人士經常會向北韓境內空飄氣球，發送反平壤政權的傳單，有時也裝有現金、大米和韓流音樂和電視劇的隨身碟。歷屆韓國政府都曾阻止活動人士向北韓境內空飄氣球的行動，理由是這類行動無助和平，而且有可能會對邊境居民造成傷害。韓國國會於2020年通過一項法律將利用氣球或瓶子向北韓送去政治傳單的行為定為刑事罪行。之後，最高法庭以違憲為由宣佈該法作廢。最高法庭認為，相關禁令侵犯了言論自由權利。

另據韓國國防部消息，韓美防長6月2日在新加坡舉行會談，一致認為北韓對韓空飄垃圾氣球有違韓國戰爭《停戰協定》。



(韓聯社，朝中社，路透社）

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