北約首稱中國為「關鍵縱容者」 中方提嚴正交涉

今年北約峰會的聯合公報以更強硬的措辭形容中國。有專家認為，這顯示中國想「兩面討好」俄羅斯與歐洲的企圖「多麼失敗」，甚至反而促進歐洲與印太盟友之間的團結。

（德國之聲中文網）北約（NATO）本週在美國舉辦75週年峰會，週三（7月10日）共同發表了《華盛頓宣言》 ，把中國稱為俄烏戰爭「關鍵的縱容者」（decisive enabler）。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）指出，這是北約32國第一次這麼形容中國。他說，是否對中國施加制裁，要由個別成員國自行決定，但北約透過今年的峰會，已「傳達出非常清楚的訊息」。

聯合公報內提及中俄領導人在俄烏戰爭前夕達成的「無止境」友好關係，並質疑中國助長俄羅斯軍工產業，呼籲中方身為聯合國安理會成員，有義務維護聯合國憲章，停止提供軍民兩用科技產品給俄羅斯。

公報寫道：「中國助長歐洲近代史上最大的戰爭，這不可能不對中國的利益與聲譽造成負面影響。」

不過，中國駐華府大使館回應稱，中國並沒有提供武器各衝突各方，「嚴格管控軍民兩用物項」，而且中俄之間是「正常貿易往來」。中方也重申其對俄烏議題的一貫說法，主張其並非「危機製造者與當事方」，致力於促進和談。

中國駐歐盟使團則批評北約公報「涉華內容充滿挑釁、謊言、煽動和抹黑」，中國堅決反對，並已向北約提出嚴正交涉。

中國在俄烏戰爭中扮演的角色 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北約立場重大轉變

傳統上，北約較重視跨大西洋區域的安全議題，但近年逐步加強對印太地區的關切。此次聯合公報較為嚴厲的用詞，對北約而言也是重大的轉變：2019年底，北約首度正式把中國視為值得憂慮的對象，但也僅僅定調為「挑戰」。

公報正式發佈前，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員奧德高（Liselotte Odgaard）向DW分析北約近年對中國態度的變化。她說，此一轉變始於美國前總統川普時期，如今也「在歐洲起飛」。

奧德高認為，美國說服了歐洲，促使歐洲人「看到中國對歐洲、對美國整個同盟體系也都是個問題」，「隨著俄羅斯和中國展開合作，（歐洲）有必要回應，加強歐洲與亞洲夥伴的合作關係」。

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美國前東亞事務助理國務卿羅素（Danny Russel）向美聯社指出，這次北約聯合公報的新措辭是「非同尋常的一步」，因為它除了稱中國為「關鍵的縱容者」，同時也維持近幾年對中國的定位，也就是「系統性的挑戰」。

在羅素看來，今年北約峰會顯示「北京欲兼顧俄國與西歐的企圖有多麼失敗、其所宣稱的中立有多麼空洞」。「中國想要分而治之，反而促使歐洲大西洋地區和印太區域的關鍵國家之間的明顯團結。」

北約攜手印太盟友

今年北約峰會，日本、韓國、紐西蘭與澳洲等北約的4個印太盟友連續第3年參加，並將與北約發表聯合文件，進一步深化關係。

白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）週二（9日）表示，北約與印太的夥伴將啟動新的聯合計劃，涉及烏克蘭、人工智慧、假訊息以及網路安全等領域，目的是「善用高度發展的民主國家優勢，因應共同挑戰」。

日本首相岸田文雄在峰會前曾接受路透社書面採訪，提到俄羅斯與北韓之間的軍事合作強化，對日本構成威脅；雖然並未直接點名中國，但是間接地對中國在俄國侵烏可能扮演的角色表達憂慮。岸田強調，日本「決意加強跟北約等夥伴的合作」，並重申「今天的烏克蘭可能就是明天的東亞」。

韓國方面上週也透露，韓國總統尹錫悅希望針對俄國與北韓的軍事合作「傳達強烈訊息」，並與盟友商討如何強化合作。紐西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）則稱，峰會討論聚焦於「集體努力鞏固以規則為基礎的體系」。

美聯社引述美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）的中國與東亞政策分析師加力克（Mirna Galic）的觀點，認為北約在印太加強合作，並不代表北約會直接介入印太區域可能的軍事衝突，而是容許北約能在共同關切議題上，與4個夥伴強化協調，例如共享資訊、一起發動制裁等。

不過，從中國角度看來，此舉可能代表了北約的「東擴」，也讓北京感到憂心。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒認為，北約應該把中國視為「區域和平穩定與全球安全的正面力量」，「在當前動盪脆弱的世界上，歐洲、美國和中國應該加強全球與區域合作」。

10日，中國外交部發言人林劍回應北約峰會，他也重申中國「堅決反對北約突破『區域性、防禦性』組織的定位，到亞太挑動衝突對抗……奉勸北約為世界的和平穩定與安全多做些實事」。

加碼對烏克蘭援助

除了關切中國，今年北約峰會最重要的議題仍是對烏克蘭的軍事援助。北約各國領袖決定未來一年內，將再籌措資金、至少提供價值400億歐元的軍援給烏克蘭。

美國總統拜登說，北約成員國有必要提高軍工產業生產，追上俄羅斯製造武器與彈藥的步調。「我們不能容許北約落後……我們可以、也將會捍衛北約每一寸領土。」

德國總理肖爾茨也強調北約支持烏克蘭的重要性。他稱：「德國是北約在歐洲最大的成員國，這賦予我們非常特別的責任，我也要非常明確地在此表示，我們會履行這一責任。」

烏克蘭總統澤倫斯基感謝北約各盟友加碼提供戰鬥機、防空系統等裝備。他也再次呼籲各國持續並盡快提供支持；據烏克蘭媒體引述，他形容烏克蘭等待軍援有如「媽媽等著孩子放學」的時候，但孩子「總是找理由晚點來」。

至於烏克蘭何時能成為北約成員國，北約秘書長斯托爾滕貝格說，現在還言之過早，但目前正堅定朝此目標前進。「我只能說，我們正在與烏克蘭一同前行，距離其獲北約成員身份越來越近，我們也在透過實際行動實現這件事。」

烏克蘭總統澤倫斯基9日在北約峰會場邊參加雷根研究所舉辦的活動。 圖片來源： Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

（綜合報導）

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