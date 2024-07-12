北約閉幕會不見蹤影 歐爾班私會川普

在華盛頓參加北約峰會的匈牙利總理歐爾班提前離會，前往佛羅裡達會晤美國共和黨总统候选人川普。此舉引起北約和歐盟成員國的批評，儘管歐爾班稱自己近期的一系列訪問為「和平使命」。

（德國之聲中文網）本周四（7月11日）歐爾班從華盛頓飛往佛羅裡達，前往海湖莊園與川普舉行會面。為此，他缺席了北約峰會閉幕式，由匈牙利外長代為出席。在與川普会面後，歐爾班在X平台（原推特）上發了一張兩人的合照，並配發文字稱，「我們討論了實現和平的途徑。今天的好消息是，他會解決問題！」

川普则在自己的社群網站平台上發帖說：「謝謝你，维克多（歐爾班的名字——編者注）。和平必須盡快到來。已經有太多人死於這場本不該發生的戰爭。」

歐爾班稱自己近期連續對多個國家的訪問為「和平使命」，會晤川普也是這一系列會談的一部分。在到美國參加北約峰會之前，歐爾班訪問了烏克蘭、俄羅斯和中國。

匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國幾日後，歐爾班上周突然訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，建議休戰。就在一些观察家認為這次訪問表明匈牙利可能會向歐盟主流的親烏立場邁進之時，歐爾班已經前往莫斯科會晤普丁。此行招致基輔和一些歐盟國家的譴責。

接著，歐爾班又飛往北京，與中國國家主席習近平舉行了會面。他稱中國是全球動蕩中的穩定力量，並讚揚了中國 "建設性的、重要的」和平倡議。

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與歐盟、北約唱反調

這樣的表態和行程顯然與歐盟，乃至北約的立場不符。歐盟代表明確表示，歐爾班出訪莫斯科和北京，並非以歐盟輪值主席國的身份，他無權代表歐盟對外事務。

剛剛結束的北約峰會對中國提出了措辭強烈的批評。與會國在10日共同發表的《華盛頓宣言》中，把中國稱為俄烏戰爭「關鍵的縱容者」，認為「中國助長歐洲近代史上最大的戰爭，這不可能不對中國的利益與聲譽造成負面影響。」

但匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）次日在北約峰會場邊受訪時表示，該國在相關議題上與北約抱持不同立場，「北約是防禦聯盟……我們不能將它組織成一個『反華』集團」。他還批評北約的烏克蘭戰爭策略「徹底失敗」，並呼籲尋求「對話和外交途徑」。

法新社報導稱，歐爾班在北約峰會上顯得相當孤立，也幾乎沒有對媒體發言。芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）表示，「歐爾班未獲得北約、也未獲得歐盟授權進行任何談判。」

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民粹偶像

歐爾班與川普的會面也在歐盟國家領導人中引來批評。德國總理肖爾茨表示，「所有人都必須清楚，匈牙利總理的舉動並不是在歐盟輪值主席國的框架和任務範圍內」。

自川普赢得 2016 年美國總統大選以來，歐爾班一直與川普保持著良好的關係。兩人最後一次會晤是在今年3月，歐爾班在會晤後稱川普为 "和平總統"，而川普则稱歐爾班為 "了不起的領導人"。

匈牙利總理還公開支持川普参加今年的美國總統大選，表示希望這位共和黨人能夠結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。在這一問題上，歐爾班和川普都對與普丁展開和談持開放態度。

歐爾班是目前歐盟任期最長的政府領導人。他倡導所謂的 "非自由民主"（illiberal democracy），主張包括限制移民和 LGBTQ+群體的權利，因此成為一些保守民粹主義者的偶像。他還壓縮了匈牙利新聞媒體和司法機構的獨立空間，並被歐盟指責違反法治和民主標準。

（法新社、德新社、美聯社）

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