北約宣佈將於下周一開始年度核演習

北約將於下周一開始其年度核演習。演習不會使用任何實彈，但據稱將模擬戰機攜帶美國核彈頭的任務。

（德國之聲中文網）北約新任秘書長呂特周四（10月10日）宣佈，北約將於下周一開始其年度核演習，此次演習背景是俄羅斯總統普丁強化核威脅言論。

北約官員表示，演習包括F-35A戰鬥機和B-52轟炸機，它們將是來自13個國家的約60架飛機的一部分。演習由比利時和荷蘭主辦，代號為 "堅定正午"。

"在一個不確定的世界裡，測試我們的防禦能力並加強我們的防禦至關重要，這樣我們的對手就知道北約已準備好了，並且能夠應對任何威脅。"呂特在倫敦與英國首相斯塔默和烏克蘭總統澤倫斯基會晤後表示。

演習不會使用任何實彈。但據官員稱，約2000名參加演習的士兵將模擬戰機攜帶美國核彈頭的任務。

據悉，演習將於下周一開始，並持續約兩周時間。

自2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，普丁多次警告西方，可能會出現核後果。 圖片來源： Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/dpa/picture alliance

自2022年俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，普丁多次警告西方，可能會出現核後果。 今年9月他宣佈，即便俄羅斯遭到常規導彈襲擊，俄羅斯也可能會使用核武器，並表示莫斯科會將任何由核大國支持的攻擊視為聯合攻擊。

北約官員強調，這次演習並不是對莫斯科最近聲明的回應，"堅定正午"年度演習已持續進行了十多年。

北約助理秘書長、防務政策和規劃負責人拉普斯利（Angus Lapsley）表示，北約目前非常專注於確保其核威懾具有可信度和可靠性。

（路透社）

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