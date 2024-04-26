北京車展 德國廠商逆境中仍樂觀

4月25日，本年度的北京國際車展拉開了帷幕。不論是中國本土還是外國的汽車廠商，紛紛拿出了最新的電動車型。這個全球最大的汽車市場，似乎已經完全步入了電動時代。曾經高高在上的德國車企，如今在中國的日子並不好過。

（德國之聲中文網）儘管奧迪、寶馬這兩家德國高端廠商2023年的銷量重新上漲，但是其電動車型在中國並不暢銷。根據中國乘用汽車市場訊息聯席會的統計數據，今年4月的前兩周，全中國銷售的所有汽車中，新能源車型銷量超過一半；而其中，來自德國的奧迪、寶馬、賓士的總份額甚至不足一成。

不過，奧迪首席執行官多納(Gernot Döllner)依舊保持樂觀。他表示，奧迪依然有著強大的產品系列，而且有著明確的本土化策略，"和我們的中方合作夥伴一汽集團以及上汽集團一道，我們擁有在中國市場保持優勢地位所需的一切條件。"

與在軟體、設計方面具有一定優勢的中國新興廠商相比，德國老牌車企仍然具有品牌優勢。業內分析人士指出，中上層的中國消費者依然對德國廠商有著頗高的信任度。而且，由於電動汽車市場正在大打價格戰，許多廠商都無利可圖，因此市場有可能很快就出現大幅重整。而依靠傳統內燃汽車獲取穩定收入的德國廠商，則能夠持續地為進一步創新研發投入資金。

小米最新推出的SU7在北京車展上廣受關注 圖片來源： Jörn Petring/dpa/picture alliance

因此，梅賽德斯-賓士首席執行官康林松(Ola Källenius)就在北京車展前夕表示，希望憑借"核心競爭力"得分，注重高端車型的賓士不會參與到30萬元人民幣以下中低端市場的激烈價格戰。

在接受德國網路媒體China.Table採訪時，寶馬集團大中華區總裁高翔(Sean Green)也說，"寶馬"不僅僅代表著產品本身，還是擁有情懷的品牌，具備獨特的歷史底蘊。高翔指出，在25萬人民幣以下的中低端市場，寶馬只會有限地參與混戰，公司70%的銷量都來自於25萬元以上市場，"在這個價格區間，我們有著非常強大的影響力，這也提高了我們的盈利能力。"

賓士首席執行官康林松：不參與中國價格戰 圖片來源： Sepp Spiegl/imago images

產能過剩？

在採訪中，高翔也提到了中國新能源汽車是否面臨產能過剩問題。他指出，在德國生產的汽車中，四分之三是用於出口；而目前中國生產的汽車只有六分之一用於出口，其餘都是供應本土市場。"所以中國汽車產業的出口業務仍有擴大的空間，直到達到與德國相同的比例。"

不過，中國本土廠商正密切關注產能過剩帶來的地緣政治風險。不久前和德國大眾達成合作協議的小鵬汽車就表示，歐盟啟動對中國產電動汽車的反補貼調查以及隨之而來的懲罰性關稅風險可能會促使公司考慮投資在海外的工廠以及供應商。

由吉利汽車與沃爾沃聯合控股的極星汽車業透露，正準備將部分產能從中國轉移到美國，以出口歐洲市場。

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新技術展示

在本屆北京國際車展上，除了各大廠商帶來的最新車型，許多新技術也得以展示。比亞迪、廣汽集團等中國本土廠商紛紛將自己研發的自動駕駛系統作為賣點。電池巨頭寧德時代則推出了一款新型磷酸鐵鋰電池，一次充電可以實現超過1000公里的續航。

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