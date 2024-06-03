北京背書阿聯酋島嶼訴求 再引德黑蘭不滿

伊朗外交部周日召見中國駐德黑蘭大使，對中國在波斯灣三個有爭議島嶼問題上的立場偏向阿聯酋表達不滿。這已是「三島」問題第二次引起中國和伊朗之間的外交摩擦。

（德國之聲中文網）上周在北京舉行的中國—阿拉伯國家合作論壇期間，阿聯酋總統穆罕默德對中國進行了國事訪問，並會見了中國領導人習近平。在雙方5月31日簽署的一份聯合聲明中，中國表示支持阿聯酋尋求「和平解決」波斯灣中三個島嶼的爭議問題。

名為大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）和阿布穆薩島（Abu

Musa）的這三個島嶼，自1971年以來被伊朗所控制，而阿聯酋也聲稱對其擁有主權。3個島嶼雖然面積很小，但處在霍爾木茲海峽的咽喉要道，地理位置尤其對石油海運十分重要。

中國外交部6月2日發布的《中阿聯合聲明》中稱：「雙方強調在涉及彼此主權、獨立、領土完整、安全以及和平解決爭端等問題上繼續堅定相互支持，反對以任何形式干涉他國內政、侵犯他國主權；應尊重睦鄰友好原則，照顧雙方重大和共同利益。」

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聲明還表示：「阿方強調繼續堅定恪守一個中國原則，台灣是中國不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一，反對外部勢力干涉中國內政。」

德黑蘭：期待中國改變立場

德黑蘭周日（6月2日）罕見地對其最大貿易夥伴中國表達了憤怒。伊朗外交部召見了中國駐伊朗大使，抗議中國 「一再支持 」阿聯酋「毫無根據的主張」。

伊朗外交部表示：「考慮到德黑蘭和北京之間的戰略合作，我們期待中國政府改變在這一問題上的立場。」

中國外交部周一則再次呼籲伊朗和阿聯酋通過對話和協商「以和平方式化解分岐」。「中國和阿聯酋聯合聲明的有關內容同中方這一立場是一致的」，外交部發言人毛寧表示，並稱中國對此事的立場是「一貫」的。

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中國和伊朗之間因波斯灣島嶼主權問題發生齟齬，已不是第一次。2022年12月，在中國國家主席習近平訪問沙烏地期間，中國與海灣國家合作委員會發布的聯合聲明提及了中國支持「進行雙邊談判以和平解決三島問題的倡議和努力」。

這份聲明讓德黑蘭十分不滿，認為北京間接承認阿聯酋對3個爭議島嶼的主權訴求，由此站到了阿拉伯國家一邊。當時伊朗外交部也召見了中國大使表示抗議。

據伊朗新聞通訊社當時的報導，2022年12月14日，伊朗總統萊希在會晤到訪的中國國務院副總理胡春華時，對中國在海灣爭議領土問題上的立場表示了不滿，並要求中國就其損害性立場給予"賠償"。而胡春華也表示中國支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。

在本周一中國外交部的例行記者會上，發言人毛寧還強調，中國和伊朗「關係牢固」，中國「重視發展中伊全面戰略夥伴關係」。

（綜合報導）

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