北京斥10兆救地方債 能拉動經濟嗎?

11月8日，中國政府公佈了一項價值10兆元人民幣的債務融資計劃，旨在緩解地方政府的債務壓力，並拉動近期疲軟的經濟增長。這一措施正值川普當選美國總统，他在選戰期間揚言要對全部中國商品加徵60%以上的巨額關稅。

（德國之聲中文網）根據中國央視、新華社等官方媒體的報導，財政部長藍佛安在當天舉行的全國人大常委會第十二次會議新聞發布會上介紹：從2024年開始，中國將連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務4兆元；再加上這次全國人大常委會批准的6兆元債務限額，直接增加地方化債資源10兆元。

北京用「隱性債務」來描述地方政府融資平台的貸款、債券以及影子信貸。根據藍佛安的說法，2023年底中國國債30兆元、地方政府法定債務40.7兆元，隱性債務14.3兆元，政府負債率為67.5%。他希望「政策協同發力後」能夠在2028年前將地方隱性債務大幅降低到2.3兆元人民幣。

不過，根據國際貨幣基金組織的估算，2023年底中國地方政府隱性債務總額已經高達60兆元人民幣，遠遠高於藍佛安所說的14.3兆，佔當年GDP的47.6%。

降低債務風險

路透社在報導中分析指出，中國財長此次宣佈的措施標誌著北京不再像過去那樣全面注資刺激經濟來試圖拉動復甦，而是嘗試通過穩定地方政府資產負債表來促進經濟的長期穩定。

目前，中國地方政府面臨負債率過高、財政收入不足的問題，許多公務員一直在遭遇減薪。同時，私營企業的債務也在累積，抑制了向實體經濟的資金流動，加劇了通貨緊縮的壓力。

這場危機始於2021年的中國房地產崩盤，導致土地拍賣轉讓費大幅下滑，這也是各地方政府最為重要的財政收入來源，此後地方政府的負債快速上升。中國財政部長藍佛安在11月8日的新聞發布會上說，此次地方化債置換隱性債務，有望為地方政府大幅節約利息支出，因為法定債務利率大大低於隱性債務利率。「我們估算，五年累計可節約6000億元左右。」

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刺激力度不足

不過，瑞聯銀行(UBP)亞洲高級經濟師卡薩諾瓦(Carlos Casanova)在接受路透社採訪時估計，中國總共需要23兆元人民幣的債券計劃來降低未出售房產的庫存，並償還到期的地方隱性債務。卡薩諾瓦還指出，藍佛安宣佈的措施力度不足，「會讓市場失望。」

上海安放私募基金的信用研究負責人黃雪峰也對路透社表示，這筆錢被用於置換隱性債務「意味著不會創造新的工作，因此對經濟增長的支撐作用不會很直接。」

除了斥資10兆元用於地方化債，中國財政部長藍佛安還表示要「結合明年經濟社會發展目標，實施更加給力的財政政策」，其中包括擴大專項債券發行規模、繼續發行超長期特別國債、加大中央對地方轉移支付規模，目的是支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設、加大力度支持大規模設備更新、擴大消費、加強對科技創新、民生等重點領域投入保障力度。

另據中國央視報導，中國國務院還在同一天批准擴大出口信用保險覆蓋範圍，並將加大對貿易企業的扶持。這顯然是對川普勝選後中美貿易衝突可能加劇的反應。由於川普在選戰期間揚言要對所有中國商品徵收60%以上的關稅，許多中國生產商感到不安，加速了產能向東南亞等地轉移的進程，給中國經濟的長期增長蒙上了陰影。

（路透社等）

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