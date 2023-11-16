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化學武器
簡稱化武，指在化學戰時利用具有毒性的化學物質作為武器，比如毒氣。該類武器與核武器及生物武器同屬於「大規模殺傷性武器」，均不屬於常規武器。
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深度報導
法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令
法國追究敘利亞化武襲擊 對阿薩德下逮捕令
敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
政治
2023年11月16日
2023年11月16日
敘利亞化武襲擊10周年：「我們永不會遺忘」
敘利亞化武襲擊10周年：「我們永不會遺忘」
十年前，敘利亞古塔遭到毒氣襲擊導致大量平民喪生，但迄今沒人因此被究責。許多人認為，敘利亞總統阿薩德是幕後黑手。敘利亞民間社會正努力伸張正義。
社會
2023年8月21日
2023年8月21日
馬斯克轉武漢實驗室洩毒說 《環球時報》指其「砸中國的鍋」
馬斯克轉武漢實驗室洩毒說 《環球時報》指其「砸中國的鍋」
《環球時報》官方微信公號和微博2月28日發表題為「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」的評論文章，指責特斯拉老闆馬斯克轉發一則推特言論，助長新冠病毒來自武漢病毒研究所的理論。
政治
2023年3月1日
2023年3月1日
聯合國安理會就生化實驗室舉行緊急會議
聯合國安理會就生化實驗室舉行緊急會議
應俄羅斯要求，聯合國安理會本周五就生化實驗室舉行會議。莫斯科之前聲稱美國在烏克蘭進行「軍事生物計劃」，後者駁斥這一指控。世衛組織周四告訴路透社，已建議烏克蘭銷毀存放在該國衞生實驗室的高危病原體，以防止「任何可能的洩露」。
政治
2022年3月11日
2022年3月11日
美情報機構：恐永遠無法確認新冠起源
美情報機構：恐永遠無法確認新冠起源
美國國家情報總監辦公室周五發表最新報告指出，新冠病毒究竟是由動物傳人或是實驗室外洩，兩種假設的證據都很薄弱，但能肯定的是新冠病毒不是生化武器。
政治
2021年10月30日
2021年10月30日
致命神經毒劑——諾維喬克
致命神經毒劑——諾維喬克
俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼已被證實受到諾維喬剋剋系（Nowitschok）神經毒劑的攻擊。歷史上蘇聯研發這款化學武器，為的就是繞開國際化武公約。
政治
2020年9月3日
2020年9月3日
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