匈牙利總理突訪華 習近平呼籲大國應發揮正能量

匈牙利總理歐爾班閃電拜訪普丁後前往北京會見習近平。中國領導人呼籲國際社會為俄烏恢復直接對話創造條件。人們還注意到，比亞迪、寧德時代等中企紛紛投資匈牙利這個歐盟國家。

（德國之聲中文網）匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）週一（7月8日）抵達北京，會見了中國國家主席習近平。匈牙利剛接任歐盟理事會的輪值主席國，而這已經是歐爾班出訪的第3個國家；到訪中國之前，他還去了烏克蘭與俄羅斯，稱這是一場「和平使命3.0」。

根據中國官媒新華社發佈的內容，習近平在北京釣魚台國賓館會見歐爾班，呼籲匈牙利作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係穩定發展發揮積極作用。

習近平提及他在今年5月前往匈牙利進行國事訪問：「我們宣佈將中匈關係提升為新時代全天候全面戰略夥伴關係」，並表示中國將於下周舉辦三中全會，「中國將進一步全面深化改革，推動高質量發展和高水準對外開放」。

習近平與歐爾班談及俄烏戰爭，習近平強調，雙方應早日停火，尋求政治解決，遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」原則，並呼籲國際社會為俄烏恢復直接對話創造條件。他認為，只有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能盡早出現停火曙光。

習近平稱，中方一直以自己的方式勸和促談，中國與匈牙利的基本主張和努力方向一致，願與有關各方繼續保持溝通。

歐爾班則是在社群平台Ｘ上發文：「中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量」

匈牙利國家通訊社（MTI）也引述歐爾班在會見習近平時的表態：「我們非常感謝您針對匈牙利鄰國衝突提出的和平倡議......中國敦促世界和平對匈牙利人來說非常重要。」

匈牙利的外長齊雅爾托（Peter Szijjarto）偕同歐爾班一同訪中。上週五（5日），德國外交部表示，匈牙利取消了兩國外長原定週一在布達佩斯舉行的會晤。

在歐爾班執政下，匈牙利成為中國的重要貿易與投資夥伴，與歐洲其他國家尋求降低對中國依賴，形成鮮明對比。

圖為匈牙利總理歐爾班7月5日會晤俄羅斯總統普丁之後，兩人在莫斯科舉行記者會。 圖片來源： Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

中匈經濟關係

今年5月上旬，習近平赴匈牙利國事訪問，當時他形容中匈關係「處於歷史最好時期」，並強調雙方的「一帶一路」合作「成果豐碩」。兩國更把關係進一步提升為「新時代全天候全面戰略夥伴關係」。

美國大西洋理事會全球中國中心的專家法赫（Zoltán Fehér）曾向DW指出，匈牙利過去數十年來從西方獲取經濟發展的資金，但如今逐漸轉向中國，依賴中國的資金來推動基礎建設。

除了匈牙利—塞爾維亞鐵路等具官方背景的「一帶一路」項目之外，也有越來越多中國企業赴匈牙利投資。去年12月，中國電動車大廠比亞迪（BYD）宣佈要在匈牙利賽格德（Szeged）設立新能源汽車生產基地；寧德時代（CATL）則選在匈牙利德布勒森（Debrecen）建立電池廠。

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中企的投資將創造大量工作機會，也引發當地居民疑慮。公民團體「德布勒森母親的擔憂」（Concerned Mothers Debrecen）成員科茲瑪（Eva Kozma）向DW表示，民眾對於寧德時代的建設案「毫無發言權」，儘管提出了空氣汙染、水汙染以及供電不足的疑慮，當地政府仍執意推動工程。

匈牙利政府仍在積極推動與中國合作。該國經濟部長納吉（Márton Nagy）在歐爾班訪中之前接受了中國官媒新華社專訪，稱比亞迪與寧德時代的投資案「進展順利」，且匈牙利「對電動汽車在歐洲的普及推廣十分感興趣」。

美國網媒POLITICO今年6月的報導則引述匈牙利的歐盟事務部長博卡（János Bóka）說法：「跟中國建立有意義的互惠經濟夥伴關係，是有可能的。我認為這會是新任期（匈牙利輪值主席）的最重大挑戰。」

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「讓歐洲再次偉大」？

6月，匈牙利公佈其接任歐盟理事會輪值主席國的官方口號，「讓歐洲再次偉大」。歐爾班被視為民粹主義者，他曾是美國前總統川普的親密盟友，也是歐盟內最直言不諱的疑歐派領袖。

上週，歐爾班在未與歐盟內部協商的情況下，突然赴俄會見俄國總統普丁，引發了其他成員國強烈不滿。歐爾班與烏克蘭總統澤倫斯基見面時，主張烏克蘭應立即與俄國展開和平談判，但此一立場亦不代表歐盟，因為多數成員國認為烏克蘭是被侵略方，應自行決定和談的前提與時程。

本週，北約將召開高峰會，討論對烏克蘭的進一步軍事援助。不過，歐爾班反對西方對烏軍援，亦曾多次阻擋歐盟提供給烏克蘭資金。

（綜合報導）

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