包凡「失聯」一年半 華興資本向「有關部門」支付7800萬難入帳

去年2月，中國華興資本創始人包凡「失聯」，該公司其後公報稱，獲悉包凡正「配合中國有關機關調查」。本周，華興資本在港交所復盤。而該公司財報中提及向「有關部門」支付了近7800萬元款項，引發媒體的關注。

（德國之聲中文網）英國《金融時報》9月11日引述華興資本一份文件報導稱，去年10月，華興資本被要求向「有關部門」支付人民幣7800萬元，但沒有獲得進一步的訊息，這令華興資本的會計師和律師不得不猜測這筆錢的用意，以及如何記賬。

《金融時報》寫道，有關監管部門提供給華興資本的訊息是如此之少——包括對包凡的情況以及這一大筆支付款的原因，以至於該公司內部的會計以及外部的審計公司都難以將這筆款項計入該公司的最新年報。

華興資本自去年4月停牌17個月後，本周一在香港復盤，當日暴跌逾七成。

包凡失聯與華興資本停牌

去年2月，華興資本在港交所發布公告，該公司創始人、董事會主席、控股股東包凡失聯。10天後，華興資本稱，董事會獲悉包凡正配合中國有關機關的調查。

去年4月，華興資本的審計所、「四大」之一德勤因不能聯繫到包凡，表示無法完成及簽發審計報告，從而導致年報延遲、無法按期發布。華興資本因而遭停牌。

按照港交所規定，停牌18個月而未能補救造成停牌的原因並復牌，聯交所可將其除牌。

復牌與年報

而為了復牌，華興資本近日補發了一系列財報。

在2023年度報告 中，華興資本新的審計公司——中匯附上了保留意見，原因是華興資本曾支付7766.9萬元的「受限制款項」。審計公司提及這筆款項的記賬困難。

而華興資本則在同一份年報中回應了審計公司的「保留意見」，稱「在考慮了本公司收到的法律意見後」，認為向中國有關機關支付「受限制款項」本身並不構成公司存在違法收益或構成違法的任何判定，因這僅應由法院作出，也不構成相關法律意義上的罰金。

「並不知曉亦無可靠訊息」

與此同時，華興資本在這份年報中還寫道：「本集團並不知曉亦無可靠訊息獲悉包先生正在配合的任何調查的狀況。本集團迄今尚未收到任何關於其正在接受調查的通知，也沒有進入與該等事件有關的任何法庭程序。」

今年2月，華興資本已公報稱，包凡因「健康原因及希望將更多事件用於處理家庭事務」，已辭任執行董事兼董事會主席。而9月6日華興資本復牌前夕，該公司公報稱，包凡的妻子許彥清出任非執行董事。

包凡及其華興資本曾促成中國網路巨頭滴滴及美團的併購案，他被視為中國科技行業的知名人物。

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