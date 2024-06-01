加防長：警告中國勿干涉選舉 關切台灣周邊軍事行動

加拿大國防部長布萊爾表示，在香格里拉與中國防長董軍會晤時，已警告中國不要干涉加拿大選舉。同時他也表達了對中國近幾個月來在台灣周邊軍事行動的擔憂。

（德國之聲中文網）加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）周六（6月1日）在談到其與中國防長董軍的談話時向該路透社表示：「我提出了對外國各種干涉形式的擔憂，包括干涉我們的機構、選舉，以及勾串加拿大華人華僑和公民的行動。」

加拿大情報機構今年4月表示，中國干涉了2019年和2021年的聯邦大選，這是官方調查干預選舉的一部分。加拿大總理特魯多在4月舉行的一場聽證會上也表示，中國曾試圖干涉加拿大過去的兩次聯邦選舉，但選舉結果並沒有受到影響。負責調查外國干預的委員會上個月發布的初步調查結果證實了特魯多的這一說法並強調，加拿大的選舉制度是強健的。中國方面一再否認相關指控。

去年，一名中國外交官員被指控試圖恐嚇加國保守黨國會議員莊文浩和他在香港的親屬，加國因此宣佈驅逐該名中國外交官，北京隨即做出反制。

美中防長於周五舉行會晤 圖片來源： DoD/Chad J. McNeeley/Handout/REUTERS

加美分別表達關切

加拿大防長布萊爾周六還介紹，他在新加坡舉行的「香格里拉對話」防務峰會期間與董軍會晤時，也表達了對中國自今年1月台灣總統大選以來在台灣周邊軍事行動的擔憂。布萊爾說加拿大將增加在亞洲的存在。

另據五角大樓新聞部的消息，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周五與董軍會晤時也對中國軍方最近在台灣海峽附近的挑釁活動表示關切，並重申中國不應利用台灣的政治過渡——這是正常的例行民主程序的一部分——作為實施脅迫措施的藉口。



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