加薩衞生部：拉法附近難民營遇襲

加薩官員和目擊者稱，以色列的炮擊造成巴勒斯坦難民營中至少25人死亡，國際紅十字會也報告了類似的傷亡情況。以色列表示正在審查這一事件。

（德國之聲中文網）加薩衞生部周五（6月21日）稱，加薩地帶南部拉法市附近穆瓦西的一個帳篷營地遭到以色列襲擊，造成至少25人死亡，另有50人受傷。

加薩衞生部受極端組織哈馬斯控制，但聯合國認為其公佈的傷亡數字基本可靠。

目擊者稱，以色列軍隊炮擊了該營地。該營地位於以色列指定的安全區之外。自以色列5月發動拉法攻勢以來，已有成千上萬人逃離該地區。

以色列軍方表示正在審查這一事件，但稱「沒有跡象顯示以色列國防軍在人道主義安全區內實施了襲擊」。

國際紅十字會譴責襲擊難民營

以色列和巴勒斯坦被佔區的國際紅十字會（ICRC，又稱紅十字國際委員會）譴責了這次襲擊，稱襲擊發生在其加薩辦事處和住宅區附近。

國際紅十字會在X（前推特）平台上發表聲明：「這次嚴重的安全事件是最近幾天發生的數起事件之一；此前也曾有流彈擊中過國際紅十字會的建築。」

聲明寫道，「我們譴責這些危及人道主義工作者和平民生命的事件」，並強調衝突各方「有義務採取一切可行的預防措施，避免傷害平民和破壞民用目標」。

國際紅十字會說，紅十字會戰地醫院已記錄到有22人在此次襲擊中死亡，45人受傷，另有報告稱還有其他人員傷亡。

以色列誓言繼續戰鬥

儘管數月來國際壓力與日俱增，而且已有數萬人死亡，以色列仍誓言繼續進攻加薩，直至哈馬斯被消滅。以色列、美國、德國和其他國家認定哈馬斯為恐怖組織。

這場戰鬥的導火索是去年10月7日哈馬斯對以色列發動的恐怖襲擊。該襲擊造成近1200人死亡，約250人被綁架。

加薩衞生部稱，自以色列發動報復性攻勢以來，已有37000多人喪生。以色列軍方聲稱正努力避免平民傷亡。

在加薩原有的220萬居民中，有100多萬人目前在拉法及其周圍地區尋求庇護以躲避戰火。

聯合國和其他組織呼籲以色列暫停進攻，強調加薩面臨嚴重的人道主義危機。

（美聯社、德新社）

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