加拿大跟進美國 對中國電動車徵100％關稅

加拿大總理週一稱，中國在國際市場上製造「不公平優勢」，因此加國將對中國製造的電動車徵收100％的關稅；另外還將針對鋼鐵及鋁徵收25%關稅。中方批評渥太華此舉是政治主導行為，對此堅決反對。

（德國之聲中文網）經過30天的公共諮詢期，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週一（8月26日）在內閣會議上表示，「像中國這樣的行為者，選擇在全球市場上為自己帶來不公平的優勢」，因此加拿大政府要採取行動反擊中方「有意為之、國家主導」的產能過剩政策。

杜魯道稱：「我想我們都知道中國並沒有遵循同樣的規則……重要的是，我們正在與世界其他經濟體保持一致和並行。」他宣佈，新的關稅將自今年10月1日開始徵收；對鋼鐵和鋁徵收25％關稅的措施，則在2週後啟動。

此外，杜魯道也表示，渥太華正在考慮採取進一步的懲罰措施，例如對晶片和太陽能電池徵收關稅，但未透露更多細節，僅說加拿大將與美國和其他盟國合作，確保各方不會因中國等國家的非市場行為受到不公平的懲罰。

一名加拿大政府官員透露，該項規定適用於從中國發貨的所有電動車，其中也包括特斯拉製造的電動車，「如果目前在中國生產汽車的公司選擇將生產轉移到其他國家，他們將不再受到這項關稅的影響」。

加拿大宣佈對中國的電動車、鋼鐵及鋁徵收關稅 圖片來源： Fred Dufour/Getty Images

特斯拉未透露從中國運至加拿大的汽車出貨量。不過，自特斯拉開始將上海製造的電動車運往加拿大後，2023年加拿大從最大港溫哥華進口的中國汽車數量年增460％，總量超過4.4萬。

晨星公司（Morningstar）分析師戈德斯坦（Seth Goldstein）認為，特斯拉可能會為了因應關稅，將出口至加拿大的汽車轉為從美國出口；雖然美國生產基地成本較高，但特斯拉必須做出權衡。

中方回應

杜魯道宣佈關稅消息之際，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）即將造訪中國與中國外長王毅會談。沙利文訪中前，先前往加拿大與杜魯道會晤，並敦促加國效仿華府對中電動車徵收關稅。

中國駐加拿大使館發言人回應，「加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，罔顧世貿規則」，稱此舉將破壞中加正常經貿關係，「完全是損人不利己」。

中方發言人重申北京一貫立場，稱中國電動車並非依靠補貼取得競爭優勢，批評加拿大對中國產能過剩的指責「毫無根據」，並呼籲加拿大政府「不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益」。

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歐美回應「中國威脅」

加拿大當前正尋求重新定位全球電動車供應鏈的重要環節，並且持續面臨針對中國採取行動的國內壓力。為了鞏固國內製造業核心，加拿大與歐洲汽車製造商在整個汽車產業鏈簽署了價值數十億美元的協議。

杜魯道在加拿大哈利法克斯舉行的記者會上表示，中國電動汽車生產過剩以及國家對其汽車行業的巨額補貼「促使我們採取行動」，「除非我們想陷入競爭，否則我們必須挺身而出，這就是我們正在做的事情」，而關稅正是對於中國這個「重大威脅」的回應。

近幾個月來，美國和歐盟分別對中國電動車徵收100％和38％的關稅。北京威脅將對歐盟徵收的關稅進行大規模的報復，可能對德國造成格外嚴重的打擊。

有鑑於中國當前仍是德國的主要市場，柏林今年7月在歐盟對中國電動車徵收臨時關稅的討論期間，投下了棄權票，多家德國汽車大廠也表態不支持該項關稅推進。

上週二（20日），歐盟委員會向相關方披露了對中國電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。中國商務部也在次日宣佈，對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼調查。

此前，中國商務部已宣佈對歐洲產白蘭地和豬肉製品展開反傾銷調查，引發各方對歐中全面貿易戰可能逐漸爆發的擔憂。

豬肉雖美 難擋歐中貿易戰 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、路透社）

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