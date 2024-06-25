加拿大考慮向中國電動汽車徵收附加稅

加拿大政府將啟動為期30天的咨詢期，調查是否應向中國產電動汽車徵收附加稅。

（德國之聲中文網）加拿大副總理弗利蘭（Chrystia Freeland）周一（6月24日）表示，自7月2日起，將啟動為期30天的公眾咨詢。弗利蘭表示，中國企業顯然正在全球製造供應過剩。

加拿大此舉正值美國和歐委會宣佈計劃對中國產電動汽車徵收更高進口關稅之際。

"我們的汽車行業在加拿大提供近55萬個薪酬優渥的就業崗位"，弗利蘭說道。"加拿大工人以及汽車行業正面臨不公平競爭，這是中國國家有意識實施的產能過剩政策所造成的。這損害加拿大電動汽車行業在國內和全球市場競爭的能力。"

咨詢期間將討論中國電動汽車出口激增的原因，包括不公平市場行為以及勞工和環境標準。

除附加稅外，咨詢期間還將考慮，加拿大是否應改變購車回扣政策的適用範圍，目前聯邦電動車購買回扣為每輛車最高5000加元。此外，還將考察是否應擴大在加拿大的投資限制。

目前，加拿大從中國進口的電動汽車僅有特斯拉上海工廠生產的汽車。沒有其它中國品牌的電動汽車在加拿大銷售。

弗利蘭表示，加拿大將與美國和歐盟盟友協調一致行動。她指出，北美有融合的汽車產業，她所在政府將確保加拿大不會成為中國過剩產能的傾銷地。

德國車商：賣不動的電動汽車 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社）

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