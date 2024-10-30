加拿大指控莫迪副手牽涉錫克教人士遇刺案

加拿大外交部副部長莫里森證實自己向《華盛頓郵報》透露，印度內政部長沙阿涉嫌授權在加拿大境內針對錫克分裂主義者的恐嚇和謀殺活動。

（德國之聲中文網）"記者打電話給我，問我是不是那個人。我確認就是那個人。" 周二（10月29日），加拿大外交部副部長莫里森（David Morrison）在議會的聽證會上說。

"那個人"是指印度內政部長沙阿（Amit Shah），印度政府的第二號人物，總理莫迪的親信之一。

沙阿是強硬派印度教民族主義者，作風比較低調。

去年6月18日，加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在不列顛哥倫比亞省薩裡市（Surrey）的錫克教寺廟內遭槍殺。此件事引發印度和加拿大兩國外交關係緊張。

兩周前，加拿大皇家騎警（RCMP）公佈驚人消息，稱印度政府人員與加拿大境內發生的謀殺、勒索和恐嚇罪案有關，但沒有指名道姓。

《華盛頓郵報》隨後（10月14日）報導稱，加拿大官員指認沙阿涉嫌授權了這些在加拿大境內針對錫克分裂主義者的犯罪活動。

莫里森在國家安全委員會議員舉行的聽證會上確認這一訊息，但他未透露加拿大當局獲悉這些訊息的細節。

去年9月，加拿大總理特魯多表示，加拿大政府掌握的證據表明，印度當局捲入錫克教領袖尼賈爾的遇刺案。 圖片來源： Blair Gable/REUTERS

加拿大總理特魯多的國家安全顧問德魯安（Nathalie Drouin）周二向國家安全委員會表示，印度駐加拿大的官員收集了相關加拿大公民的訊息。

德魯安說，這些訊息隨後被共享給新德里的印度政府。印度政府被認為與比什諾伊（Lawrence Bishnoi）所領導的一個犯罪網路有合作關係。比什諾伊正在印度服刑，他被指控參與多起在加拿大發生的謀殺案、脅迫以及其他暴力犯罪。

印度駐加拿大大使館和印度外交部暫未對有關沙阿的指控作出回應。

印度政府被指控"跨國鎮壓"

去年9月，加拿大總理特魯多表示，加拿大政府掌握的證據表明，印度當局捲入錫克教領袖尼賈爾的遇刺案。

加拿大政府稱已將相關證據提供給印度政府。然而，印度政府多次否認這一指控，並稱其"荒謬"。

本月早些時候，加拿大驅逐了印度高級專員及另外5名外交官，指控他們參與了尼賈爾謀殺案。印度外交部也發表聲明，要求6名加拿大外交官限期離境。

錫克教領導人指責印度民族主義總理莫迪試圖壓制印度國內和國外的異見人士，呼籲西方國家採取行動來應對印度的"跨國鎮壓"。 資料圖片 圖片來源： Sergei Gapon/AFP

加拿大是印度旁遮普（Punjab）之外，擁有最多錫克教人口的地方，約有77萬人，佔全國人口2%。

尼賈爾是"卡利斯坦"運動（Khalistan）倡議人士，該運動主張在印度旁遮普建立錫克教徒的獨立國家。

印度認為錫克教分裂主義是對其主權的威脅，並指控其領導人為恐怖主義分子。過去幾年，印度強烈要求加拿大、美國和英國等擁有大量錫克教徒人口的盟國打壓錫克教運動。

錫克教領導人指責印度民族主義總理莫迪試圖壓制印度國內和國外的異見人士，呼籲西方國家採取行動來應對印度的"跨國鎮壓"。

加拿大並不是唯一一個指控印度政府涉嫌在外國策劃暗殺行動的國家。

美國也指控一名前印度情報官員策劃一起未遂的暗殺行動，目標是居住在紐約市的一位錫克教分離主義領導人。

（美聯社、路透社）

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