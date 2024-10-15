創單日新高：台軍方稱偵獲153架次中國軍機

「聯合利劍-2024B」軍演當日至次日的25個小時內，中國擾台軍機達到創紀錄的153架次。日本表達 「關切」並緊急起飛戰鬥機，美菲「海上戰士合作」年度軍演照例舉行。

（德國之聲中文網）台灣國防部通報稱，在中國宣佈"聯合利劍-2024B"軍演結束後的第二天（10月15日），仍然偵獲大量中國軍機在台海中線空域活動。軍演當日至次日的25個小時內，中國擾台軍機達到創紀錄的153架次。

這一時段是從周一（10月14日）上午5時起到周二（10月15日）上午6時止，是單日最多架次紀錄。其中踰越海峽中線進入西部、西南及東部空域111架次。同時中國出動各型軍艦14艘及公務船12艘，持續在台海周邊活動。

對此，台灣軍方表示運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

日本表達 "關切"並緊急起飛戰鬥機

中國軍方宣佈"聯合利劍-2024B"周一凌晨開始，傍晚宣佈結束。台灣國防部當天下午在記者會上通報，自10月14日上午5點2分截至日下午約4點半左右，台灣軍方偵測到中國解放軍在台灣周邊海空域實施的操演空中兵力有125架次，其中包含主、輔戰機，其中90架次進入台灣軍方劃設的應變區。

台灣國防部對中國的大規模演習表示譴責，稱其為"非理性和挑釁性"的行為。美國稱這些行動"毫無依據"。

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日本周二表示，已向中國表達了對這次演習的"關切"，並在其南部的與那國島附近緊急起飛了戰鬥機。

"日本政府密切關注相關事態發展，並已向中方表達了我國的關切。"日本內閣官房副長官青木一彥在例行新聞發布會上表示。

中國聲稱民主治理的台灣是其領土的一部分，並一再重申不承諾放棄武力佔領台灣。近年來，北京加大了對台北的軍事威脅。周一的行動是兩年多來進行的第四輪大規模軍事演習。

美菲舉行"海上戰士合作"年度軍演

中國在台灣周邊舉行了大規模軍事演習的第二天（10月15日），數千名美國和菲律賓的海軍陸戰隊於星期二菲律賓北部和西部展開為期10天的聯合演習。

美菲一年一度的"海上戰士合作"（Kamandag）聯合軍演，目的之一是保衛菲律賓主要島嶼呂宋島的北部海岸，該島距離台灣約800公里。

除了中國對台灣的威脅之外，美菲聯合演習的另一個背景是中國與菲律賓因南中國海爭議水域的衝突不斷升級。儘管菲律賓海軍陸戰隊司令羅哈斯（Arturo Rojas）周二強調，"海上戰士合作"籌劃已久，"與該地區發生的任何事情都無關"。

美國海軍陸戰隊代表格倫(Stuart Glenn)表示，此次演習的目的在於幫助美國及其盟友應對"任何危機或突發事件"。

參加演習的人員主要來自美國和菲律賓，各有一千多名；同時還有少部分來自澳洲、英國、日本和韓國的部隊。

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（綜合報導）

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