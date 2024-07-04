剛果民兵組織襲擊金礦 造成至少4名中國人死亡

剛果民主共和國東北部伊圖裡省（Ituri）的一座金礦遭到民兵組織襲擊，造成至少4名中國人喪生。

（德國之聲中文網）據法新社報導，非洲剛果民主共和國東北部伊圖裡省（Ituri）的一座金礦遭到民兵組織襲擊，造成至少4名中國人喪生。襲擊也造成數名剛果人死傷。

當地一些消息人士說，民兵組織「剛果發展合作社」（CODECO）製造了這場襲擊。該組織聲稱要保護倫杜部落（Lendu）的利益，對抗敵對的赫馬部落（Hema）。

在伊圖裡省和剛果南部的基伍省（Kivu）針對礦區和礦區車隊的襲擊頻繁發生。在這些礦區工作的中國人很多。剛果當地人同中國人之間因金礦而起的衝突也很常見。

剛果議員比基利森德（Jean-Pierre Bikilisende）接受法新社採訪時說，是「剛果發展合作社」襲擊了金礦，「我們初步估計有4名中國人死亡，剛果武裝部隊 (FARDC) 兩名成員受傷」。

其它消息源稱，總共有6名中國人在襲擊中遇難，其中包括保鏢。另外還有兩名剛果士兵和兩名平民被打死。

當地行政部門負責人蒙比亞尼 (Dieudonne Mombiani)說：「還有一些人被綁架了。我們不知道他們是不是還活著。」

中國駐剛果大使館沒有立即發表評論。

今年年初以來，民兵組織「剛果發展合作社」在伊圖裡省襲擊了數個村莊，造成數十名平民死亡。

1999年到2003年，伊圖裡省的族群間暴力事件造成數千人死亡，後來在歐洲部隊的干預才恢復平靜。

2017年，衝突再次爆發，造成數千人死亡，大量平民流離失所。

（法新社）

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