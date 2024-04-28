券商精英薪金縮水 中金公司降薪

中國經濟疲弱的背景下，一向豐厚報酬的高薪券商員工也面臨減薪。有消息人士向路透社表示，中國最大券商之一中金公司宣佈削減薪水新規，基本薪水降薪幅度高達25%。

（德國之聲中文網）三名不願透露姓名的消息人士向路透社透露，在市場動蕩和中國政府採取緊縮政策的背景下，證券行業的龍頭企業中金公司（CICC）正在大幅削減基本薪水，以節縮成本，基本薪水降薪幅度高達25%。一些交易員在周五（4月26日）已經收到了有關通知。

其中兩位消息人士說，新規將立即生效。中金公司沒有立即回應路透社周日（4月28日）發出的置評請求。

超過 2000 名投資銀行家遭薪金縮水，這是繼去年4月路透社報導中金公司削減多達 40% 獎金之後，該公司再出台減薪政策。投資銀行從業人員通常看業績獲得波動較大的獎金，但基本薪水大幅削減的情況相對較少見。路透社去年6月報導，中金公司的一大競爭對手中信證券將其投資銀行部門的薪酬降低了高達 15%。

券商精英是中國薪酬最高的打工群體之一，隨著經濟放緩，他們的高薪水和高消費多次在社群網站上遭到網民的批評。《第一財經》報導，券商一直穩居中國金融業薪酬金字塔的塔尖，無論是社群網站上「凡爾賽」吐槽交稅太多的券商女員工，還是被妻子曬出月均收入8.25萬元證明的交易員，都凸顯了這個行業的豐厚報酬。過去幾年，中國大型金融公司紛紛採取緊縮措施，出台削減薪資和獎金政策的同時，還要求員工不在工作中穿戴昂貴的名牌衣服和手錶，因為北京方面正在推動縮小貧富差距。

中國的窮人與富人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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