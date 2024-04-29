刷新30多年來新低 日元為何持續貶值？

本周一，日元跌破34年來新低後又大幅反彈，引發外界猜測日本政府可能已出手干預。日元持續走弱的原因究竟為何？

（德國之聲中文網）日元經歷多年下滑後，即使2007年以來日本首次加息，以及對經濟的普遍樂觀情緒，也未能止住日元下跌趨勢。

從實際數字來看，日元處於至少自1970年代以來的最低水準。4月29日，日元兌美元匯率一度貶值至160.245日元兌換1美元，接著在幾個小時內回彈至155.01日元兌1美元，而市場上似乎沒有任何新聞或訊息。

日元走弱有利於該國出口商的利潤，訪日遊客也感覺到自己國家的貨幣更值錢了。但日元貶值卻增加了進口成本，給家庭帶來壓力。

以下是幾個日元走弱的原因：

利率

利率和匯率走勢是外匯市場上的兩股強大力量，而這兩者都不利於日元。日本央行在4月份將日本短期利率維持在0至0.1%範圍，沒有表示未來會大幅或持續升息。

這使得日元成為利率或收益率最低的G10 貨幣，投資者以低廉的價格借入日元並售出，以購買收益率更高的貨幣，從而推動日元價格下跌。

這種被稱為「利差交易」或「套息交易」（carry trades）的做法在市場波動相對較低時尤其具有吸引力。目前的利率相對較低，因為基本利率差可以驅動市場。

美國短期利率為5.25%至5.5%，預計要到11月或12月才會降息。

美國和日本10年期國債收益率差值約為375個基點。

日元貶值 引來大量旅遊者進入（資料圖片攝於2023年7月京都） 圖片來源： Kota Kawasaki/AP Photo/picture alliance

匯率走勢

日元為何會下跌？因為有人在拋售。而人們為何出售日元？因為它在貶值。這就是市場心態的自我實現循環。

日元已持續下滑三年多，自2021年初以來貶值超過三分之一，幾乎無人有意阻擋它的下跌。

這種趨勢使出口商不願將外幣收益兌換成日元，同時也鼓勵日本金融機構向海外投資。對於押注日元走弱的投機客而言無疑是一大福音。

在截至4月23日的一周裡，投機者的日元空頭頭寸創下2007年以來最高紀錄。

展望

日本央行3月份做出歷史性轉變，宣佈取消負利率。但此舉宣傳得非常充分，並沒有把未來大幅加息擺在檯面上，令投資者放心地增加日元空頭頭寸。

日本央行在四月份會議上維持政策不變，而且沒有提供任何關於加息的新暗示，這似乎引發了新一波日元拋售潮，推動日元兌美元匯率短暫跌破160日元兌1美元，創下1990年來新低。利率形勢也使日本大型投資者讓現金滯留國外，以獲取更好的回報。

大型金融機構日本郵政銀行和日本郵政保險對路透社表示，其投資組合不會因為日本央行三月份的政策轉變而發生根本改變。

回應

4月29日亞洲時間上午，日元在短短數小時內急速上漲，交易商因此懷疑，日本當局在連續數周威脅進行干預後終於出手。

當被問及日本是否進行了干預時，日本外匯事務最高官員神田真人拒絕發表評論。無論如何，在這些水準上進行干預的風險已相當高，幾乎沒有人願意阻止日元反彈。

遊客借日元貶值盡情打卡 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

實際情況

2 月份日元實際有效匯率指數值為70.25，這是自1994年國際清算銀行有記錄以來的最低值，也低於日本央行自1970年以來的任何回顧性預測值。

這意味著遊客手中的貨幣比以往更值錢，這帶動了旅遊業的蓬勃發展。在旅遊收入的幫助下，日本的經常收支已連續13個月保持盈餘，而2月份遊客達到279萬人次，刷新單月最高記錄。

然而，在日本脆弱的經濟復甦中，國內消費一直是薄弱環節，因為家庭往往是淨進口者，在日元疲軟的情況下必須支付更高的價格。

與此同時，一些分析師表示，日元疲軟有可能削弱中國製造業的競爭優勢，並推測這可能是儘管中國政府嚴格控制人民幣匯率，人民幣近期仍下跌的原因。

（路透社）

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