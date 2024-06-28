分析：美國大選首場辯論會對拜登而言堪稱「災難」

美國總統大選首場候選人辯論於27日登場，現任總統拜登與前總統、共和黨參選人川普针對多項議題正面交鋒，內容涉及通膨、墮胎、移民及區域安全等。不過拜登沙啞的嗓音和多次語無倫次的表述讓民主黨政客對拜登作為候選人表示出「擔憂」。

（德國之聲中文網）這是現任美國總統和前任總統之間的第一場電視辯論，很是不同尋常。距離2024年美國大選還有4個多月的時間。現任總統拜登和共和黨總統候選人川普於當地時間周四晚（6月27日）在亞特蘭大第一次面對面「交鋒」，雙方爭辯的議題包括移民和經濟等等。

外界對這場電視辯論會得出的第一印象是，民主黨陷入了麻煩之中。拜登的嗓音聽起來十分沙啞。選舉圈的一些人士後來將其歸咎於感冒。這原本不是什麼大問題，但是這卻讓這位81歲的老人顯得格外虛弱。拜登的年齡在整個競選過程中一直是爭論的焦點。

弗吉尼亞大學政治中心選舉分析師科曼（J. Miles Coleman）在接受德國之聲採訪時說：「如果（拜登團隊）提早對外透露（拜登感冒咳嗽）這一事實，人們就會有一些預期，對他（拜登）的評價也會更仁慈或更寬容一些。」

拜登無法證明自己「適合擔此職務」

辯論後輿論對拜登的評價並不友好，這不僅僅是因為他聲音嘶啞。觀眾們也不需要川普时不時地指出，拜登的許多語無倫次的句子沒有任何意義。

對於民主黨的堅定支持者們或「永不支持川普”陣營的選民來說，這樣的電視辯論不太可能產生太大影響。但對於那些尚未下定決心的人來說，辯論會是一個機會，可以聽取兩位候選人對關鍵問題的看法以及他們如何表現自己。在周四的活動之前，人們最擔憂的兩個主要問題是：拜登是否足夠靈活，以消除人們對他年齡的擔憂；川普的表現是否能配得起總統一職。

專家們說，拜登肯定沒有實現自己的目標。

2011年前曾擔任歐巴馬的美國總統府資政的阿克塞爾羅在接受CNN採訪時說，拜登未能給人留下精力充沛的印象，有時甚至顯得有點迷失方向。 圖片來源： Michael Reynolds/EPA

德國之聲駐華盛頓首席記者泊爾（Ines Pohl）說：「沒什麼可粉飾的：這場辯論對拜登來說是一場災難。拜登今晚的主要目標是證明他適合擔此重任，但他失敗了。」

2011年前曾擔任歐巴馬的美國總統府資政的阿克塞爾羅（David Axelrod）在接受CNN採訪時說，拜登未能給人留下精力充沛的印象，有時甚至顯得有點迷失方向。

弗吉尼亞大學政治中心選舉分析師科曼說， 78歲的川普虽然只比拜登年輕幾歲，但他看起來比現任總統年輕十歲。

川普拒絕回答問題

川普更好得實現了自己的目標，展現出一些總統風范。同2020年與拜登的第一次辯論不同，川普并沒有不斷打斷對手。也可能是因為沒有輪到他發言時，他的麥克風被關閉了。當晚最不像總統的行為也來自拜登，而不是川普。拜登取笑川普的體重。

川普在當晚多次無視主持人的提醒，他沒有回答有關兒童照管或者有關他年齡的問題，而是一次又一次地回到他最喜歡的話題上：由於拜登的政策造成的非法移民問題如何摧毀這個國家。

川普还在辯論中公然撒謊不止一次。他聲稱在他擔任總統期間，美國邊境是「我們國家歷史上」最安全的。但根據波因特學院（Poynter Institute）事實核查人員的說法，川普任期內進入美國的非法移民數量高於歐巴馬執政時期。

周四的電視辯論會上，川普试著兩次轉移話題後最終表示，如果2024年的選舉是「公平、合法和良好的選舉」，他將接受選舉結果，但沒有具體說明這意味著什麼。 圖片來源： Justin Sullivan/Getty Images

川普：在接受大選結果的問題上態度躲閃

辯論會的關鍵時刻之一：川普拒絕表示他是否會接受即將到來的選舉結果，無論誰獲勝。

這不禁讓人想起了上次選舉後發生的事情。2020年，川普拒絕接受他的選舉失敗，並聲稱民主黨操縱了結果。即使在重新計票和法庭判決證明不存在選舉舞弊後，他仍然堅持自己對選舉舞弊的說法。這種態度在一定程度上鼓勵了川普的右翼支持者於2021年1月6日沖進國會大廈，試圖破壞民主政權移交。

周四的電視辯論會上，川普试著兩次轉移話題後最終表示，如果2024年的選舉是「公平、合法和良好的選舉」，他將接受選舉結果，但沒有具體說明這意味著什麼。

民主黨「陷入慌亂」

拜登總體上表現混亂，甚至在民主黨最具優勢的議題領域，他也無法提出有力的觀點，例如就川普的刑事定罪對其進行抨擊，或者將自己描述為女性生育權利的捍衛者。拜登承諾在全國範圍內恢復憲法規定的墮胎權利，最高法院在2022年通過川普任命的三位保守派大法官的投票取消了這一權利，但由於拜登的表現乏善可陳，這一承諾並未真正兌現。

辯論結束後，人們立即討論民主黨是否還能在8月的民主黨全國代表大會之前或期間提名另一位候選人競選總統。CNN記者表示，雖然沒有指名道姓，但是民主黨政客表達出對拜登作為候選人的「擔憂」。

德國之聲駐華盛頓首席記者泊爾曾報導過2020年的美國大選。她說，拜登在辯論中的表現不佳「引發了關於民主黨如何阻止拜登再次參選的討論」。其中的一個做法就是召開黨代會，讓代表們選出另一位候選人。她表示，回顧過去幾十年的美國政治，這種做法極不尋常。

她說，現在不是平常時期，「民主黨正處於驚慌之中」。

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