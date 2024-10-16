分析師：中國第三季度經濟增幅將創今年新低

本周五，中國即將發布第三季度經濟數據。法新社進行的問卷顯示，由於房地產危機和內需不振的情況仍在持續，儘管當局出台了一系列提振措施，第三季度的情況仍不容樂觀。

（德國之聲中文網）過去幾周以來，當局出台了一系列提振措施，希望促進經濟復甦，並實現5%的經濟增長目標。宣佈提振措施後，市場曾出現「火箭式的快速反彈」，但由於當局並沒有透露這些提振措施的具體細節，樂觀情緒已經開始降溫。

接受法新社問詢的專家預計，今年第三季度，中國經濟將能實現4.5%的增長，此前第一和第二季度的經濟增長分別為5.3%和4.7%。穆迪公司經濟師克魯茨（Harry Murphy Cruise）表示：「受提振措施的鼓舞，中國經濟在今年九月出現了快速增長的勢頭，但由於沒有更多提振措施跟進，投資者已經開始感到失望。」

中國政府在九月份採取了一系列措施為國民經濟注入資金，包括一系列降息措施和放鬆購房限制。

不過，克魯茨也發出警告說，中國政府出台的提振措施，並不足以解決房地產市場目前所面臨的問題。房地產曾經是中國經濟高速發展的主要動力。

接受法新社問詢的專家們，預計中國經濟今年全年可以實現4.9%的增長，比去年更差，也是除疫情期間外，過去十年增幅最小的一年。

中國政府宣稱，他們「完全有信心」能夠促進經濟增長，並實現今年的經濟增長目標。但分析師普遍認為，要想實現經濟增長目標，中國政府在年底前還需要採取更多提振措施，並注入更多的資金。

長期以來，官方公佈的一系列數據均凸顯了內需疲軟、增長乏力以及青年失業率激增等問題，也使得政府不得出手相救，以提振經濟發展。

本周六，中國財政部長藍佛安表示，政府將發行新的特種債券，以提升支出，但他並沒有提供具體數據。一份分析人士表示，對於解決中國經濟問題的各類承諾，各方已經感到「厭倦」。

墨卡托中國研究中心高級經濟專家奇米特斯（ Francois Chimits）：「我們過去就已經失望過，我們更希望中國政府能夠在預算政策以及盡可能在財政方面付出一些努力。」

中國財政部長藍佛安: 政府將增發特種債券。 圖片來源： Loren Elliott/AFP/Getty Images

分析師們發出警告稱，如果不開展觸及收入差異以及社會安全等深層原因的大規模經濟改革，那麼，中國經濟的惡性循環就將繼續下去，內需不振的問題也將很難得到解決。

美國銀行中韓經濟專家本森‧吳（ Benson Wu）認為，內需疲軟的根本原因是人們對就業保障、收入穩定以及房地產價格充滿了擔心。他表示，如何刺激人們去消費，是中國經濟復甦面臨的「最核心挑戰」。

今年八月，中國青年失業率一度達到18.8%，這也是2024年年內的最高值。本森‧吳說：「消費者信心下降，投資者持審慎觀望態度，而官方政策的執行則效率越來越低。」他表示，刺激消費，尤其是鼓勵人們去買房，這是實現經濟持久增長的關鍵。成都、天津等大中城市已經放鬆或取消了購房限制。

國際金融協會中國研究主管馬青：「房地產市場的崩盤，仍給經濟帶來極大的壓力。」 圖片來源： CFOTO/picture alliance

國際金融協會（Institute of International Finance）中國研究主管馬青對法新社表示：「房地產市場的崩盤，仍給經濟帶來極大的壓力。」他表示，房地產行業雖然可能已經度過了最艱難的階段，但政府相關政策仍過度集中於供給，而非需求。

至於今年年內，政府是否會根本性地改變政策方向，分析師們普遍表示懷疑。穆迪分析師克魯茨表示：「政府承諾會出手遏制房地產市場的下滑勢頭，這也是過去四年來，影響市場氛圍的主要問題。讓我們拭目以待，畢竟眼見為實嘛。」



路透社進行的一項民調則顯示，中國經濟在2024年將可以實現4.8%的增長，無法達到政府此前制定的增長目標。而2025年，中國經濟將繼續降溫，只能實現4.5%的增長。接受路透社問卷調查的專家們預測 ，今年第三季度中國經濟同比增長4.5%，低於第二季度的4.7%。這也是2023年第一節度以來，中國經濟季度增幅最低的一次。

(法新社，路透社）

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