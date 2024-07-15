分析：川普遇刺會否撼動美國大選？

美國前總統川普13日遭遇暗殺未遂事件震撼世界。現任總統拜登除了譴責政治暴力外，也呼籲各方團結。這起刺殺案是否會為選情投下變化球，使選情對川普更加有利？

（德國之聲中文網）美國前總統川普週六（7月13日）在賓州的競選活動上，遭到一名20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）刺殺攻擊未遂，共造成包含槍手在內2人死亡，另有2人受傷；川普右耳受傷濺血，生命無大礙。

由於事發的賓州是美國大選的關鍵搖擺州，不少人認為這起事件有利於川普的選情，使他以「倖存者」的身份吸引更多中間選民的支持及同情票。

槍擊撼動美國大選走向？

政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）政策分析師艾倫（Clayton Allen）向DW表示，川普在受傷後，臉部染血並高舉右手振臂的照片，將成為這場選舉的「代表性畫面」。川普當前在各方民調上都領現拜登，這場事件也會讓拜登的處境更加艱難。

艾倫指出，此事也有可能淡化民主黨內呼籲拜登讓賢退選的呼聲，進一步穩定他欲競選連任的地位。

川普突遭槍擊 目擊者稱：槍手就在屋頂上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

據多家美國媒體14日發佈的最新民調，川普在槍擊案前的全國民調中，支持率約介在45％至49％之間，領先拜登大約1至2個百分點。

美國媒體VOX引述1981年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊中彈後的蓋洛普民調：當時他的支持率從約60％上升至約68％，這顯示當有知名政治人物在槍擊案中倖存時，會引發一波同情和支持。

不過，也有分析認為，川普及拜登的民調在過去幾個月都沒有出現太大變化；儘管拜登首場電視辯論表現不佳，民調亦未出現大幅度下滑。

此外，投票日距離現在仍有4個月，槍擊事件所帶來的同情效應是否能持續維持，也是變數之一。紐約州立大學科特蘭分校政治學教授斯皮策（Robert Spitzer）向自由歐洲電台表示，川普的支持度可能暫時上升，但這種情況未必會持續到11月。

「可以預期川普的候選地位在共和黨大會後進一步提高……但我認為在幾週的時間內，川普和拜登總統（的民調表現）將恢復到過去1、2個月的水準。」

謠言、陰謀論、政治對立升溫

事件發生後，美國網路出現大量討論。根據網路公司PeakMetrics統計數據，槍擊事件發生2小時後，社群媒體上關於川普的討論聲浪與平日相比，大增了17倍，其中大多都是表達對川普的同情或呼籲團結，但也出現許多「陰謀論」。

網路上未經證實的消息包含宣稱「中國是幕後黑手」、「（槍擊）是拜登政府幹的」等說法。甚至有人無證據聲稱，是共和黨全國委員會主導這場針對川普的攻擊。

共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）13日在社交平台X上發文，要求賓州地方檢察官應立即對拜登提出煽動暗殺的指控，稱槍擊事件是「拜登下了命令」。

槍擊案之後，拜登週日（14日）發表全國電視演說，重申美國「沒有政治暴力的餘地」。「隨著選舉接近，我們所有人現在都面臨著考驗。越是事關重大，眾人越是激情」，不過，「我們的信念絕不能淪為暴力」。

拜登在演說中呼籲各方透過投票解決分歧，並敦促外界對槍擊案的調查細節保持謹慎，稱目前尚不清楚槍手動機。

美國聯邦調查局（FBI）將週六的攻擊視為「暗殺未遂」和「潛在的國內恐怖主義行為」。

經初步調查，槍手的車內還發現了一個疑似爆裂物的裝置。槍手是合法登記的共和黨人，但他過去也有向民主黨捐款的紀錄。FBI表示，尚未確定槍手的政治意識形態。

美國總統拜登14日於白宮發表全國談話。 圖片來源： Erin Schaff/Pool/REUTERS

川普照常出席共和黨大會

川普週日在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示，有鑑於週六發生的事件，他原先有意將前往威斯康辛州共和黨全國代表大會（RNC）的行程往後推遲，「但我剛剛決定，我不能允許『槍手』或潛在的暗殺者迫使我改變日程安排……因此我將如期前往密爾瓦基」。

共和黨全國代表大會為期4天，從本週一（15日）開始至週四（18日）舉行，會議中將選出代表該黨出戰今年11月5日大選的正副總統提名人。

川普預計將正式接受黨內提名，再度角逐總統大位，預計週四晚間對外發表演說。

拜登健康疑慮加深 選前風波不斷 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美聯社、彭博社等）

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