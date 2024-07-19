分析：三中全會為習近平第四任期鋪路

中共第20屆三中全會落幕。專家向DW分析，在「求變」的口號之下，「穩」才是會議關鍵字。而習近平出席閉幕式的畫面，打破了身體不適的謠言。有意見認為，三中全會的蛛絲馬跡透露了習近平正為第四任期鋪路。

（德國之聲中文網）中共中央20屆三中全會週四（7月18日）閉幕，中共中央政治局翌日（19日）上午舉行記者會，說明會議審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。儘管題為「深化改革」，但如外界此前預期，在經濟、社會政策方面並未做出重大突破。

台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢向DW分析，北京在政策面基本上保持自中共二十大以來的方向，還是由習近平「緊抓政策的主導權」；但在政治意涵上，這屆會議有幾項值得注意的特殊之處，傳遞出中國領導人對於自身及治國之道的定位，「不能太從經濟跟社會的角度看（三中全會），而是要去看『習的定位』」。

習近平暗示將有第四任期

根據18日中國官方發佈的三中全會《會議公報》，這場為期4天的會議，共有中央委員199人、候補中央委員165人出席。習近平在會上發表了重要講話，向全體說明審議《決定》的內容。

公報指出，北京要聚焦「提高黨的領導水準和長期執政能力，繼續把改革推向前進」，目標是在2029年中國成立80週年時，完成《決定》提出的改革任務。

王信賢表示，中共試圖畫出深化改革、中國式現代化的路徑圖；根據習近平以往的論述，通常會以2035年為一個節點，希望屆時在科技、經濟、國力等面向，能達到「全面建成社會主義現代化強國」的目標。

不過，這一次習近平將2029年納入改革的時間軸，期盼在建國80週年之際能完成有關任務。王信賢分析：「中間隱含的一個事情就是說，到時候習可能還在位。他在鋪這個梗，其實他還有第四任期。」習近平在2022年開啟中國領導人史無前例的第三任期，並將於2027年時屆滿。

政治強人習近平步入第三個國家主席任期 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛向DW指出：「這說明了（中國的）目標是在未來5年內保持持續穩定的長期領導。而當前的最高領導層，尤其是核心領導人，幾乎必然要在未來5年內繼續保持現狀，這將使習近平的第四個任期成為可能。」

宋文笛補充道：「以這個面向來看，三中全會並不是要推出重大的新改革方案，而是要更深入闡述這一點：新時代改革的定義及特色是以核心領導為中心。」

強調「穩中求好」

此屆三中全會以「進一步全面深化改革、推進中國式現代化」為目標；會議開幕當天，中國官媒新華社更以「改革家」稱呼習近平、發表萬字特稿，將習近平與1978年推動中國改革開放的鄧小平比肩而論，稱兩人肩負相同使命，即推動中國實現現代化。

該特稿隨後疑似遭到官方刪除，目前已無法在新華社搜尋到中文原文。

在「改革」的口號之下，公報內容卻反映出北京有意延續既有方針，更加著重「穩中求好」。

公報指出，全會一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和國內改革發展穩定任務，中央政治局將「堅持穩中求進工作總基調」，「堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨」。

宋文笛分析，這一屆三中全會的關鍵字就是「穩」。「當他談深化改革的關鍵詞都是『堅持』的時候，堅持就意味著持續走在既有的道路上。」

根據公報，三中全會強調「要總結和運用改革開放以來，特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗」，並提出六個堅持，包含「貫徹堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等原則」。

宋文笛表示，這顯示會議的主題，事實上是「強調連續性的重要」，而非有意做出任何劇烈變化，「最重要的是，這樣的連續性攸關長期領導的穩定性」。

經濟面前 仍是黨的秩序先行

三中全會召開之際，中國正面臨經濟低迷、房地產業債台高築、失業率高企、老齡化嚴重等內部問題，以及來自外部的挑戰，包含中美科技戰、地緣政治關係日趨緊張等。

外界關注北京會否重整國安與經濟兩者之間的平衡，朝開放市場及民營經濟的方向發展。自2012年習近平上任以來，中國透過國有企業對產業的所有權，朝著經濟更加集中化的方向發展。近來在多項國安法案的增修之下，多數外資企業也擔憂在中國運作的風險提高。

在19日記者會上，當被問及房地產問題時，中國政府表示將「積極消化存量、優化增量」，加快構建新房地產業模式，消除高負債、高週轉等模式弊端；面對外部不確定性增加，也將「把主動權牢牢掌握在自己手中」。

公報中提及，必須更好發揮市場機製作用，創造更公平、更有活力的市場環境，「既『放得活』又『管得住』，更好維護市場秩序、彌補市場失靈」，並強調要「建構全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度」。

然而，談及國安時，公報仍強調「國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎」。

王信賢表示，相較今年的中國「兩會」，三中全會對安全的重視仍然高於經濟。同時，習近平試圖「合理化」中國近幾年來的經濟下行，強調中國自改革開放以來許多「好改的都改了」，他執政之後則必須「啃硬骨頭、涉險灘」，推進更艱難的改革任務。

宋文笛認為，三中全會在國安與經濟方面傳遞出「混合訊息」，一方面顯示對經濟發展的重視，另一方面卻又強調政治領導層的穩定度高於一切。

「這可能意味著（中國將）進一步收緊政治控制。這在某種程度上，可能會導致在對外經濟開放方面出現各種限制。」他解釋，與外界的接觸可能使「挑戰性的思想」得以進入，從而威脅到領導層的政治安全、產生負面影響。

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