分別會見中國和美韓領導人 日本首相都談了什麼？

在首次與中國國家主席習近平的面對面會談中，日本新任首相石破茂表達了對中國軍事活動增加的擔憂。美、日、韓領導人會後的聯合聲明中也專門提及南中國海和台灣議題。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平與日本首相石破茂周五（11月15日）在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行會晤。這也是石破茂於今年10月成為日本首相後，中日領導人首次會見。

在這場於秘魯首都利馬舉行的會晤中，日中首腦確認將全面推進中日「戰略互惠關係」，並構建建設性、穩定的雙邊關係。石破茂在會後向記者表示，他在會談中表達了對東海局勢和中國軍隊活動增加的「極度擔憂」，並稱，儘管存在不同意見，但雙方同意未來繼續舉行會談。

據日本駐華大使館發布的會議概要，此次會談持續了約35分鐘。兩國首腦確認了將在包括首腦級別在內的所有層級和廣泛領域進一步加強溝通，並為了減少課題和懸而未決問題以及擴大合作和協作共同努力。

求同存異

中國官媒新華社報導稱，習近平在會談中指出，中日關係處於改善發展的關鍵時期，並希望日方同中方一道，「正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題，建設性管控分歧，維護好兩國關係政治基礎」。

關於台灣問題，根據日方發布的會談紀要，石破茂表示正在關注包括最近的軍事情況在內的動向，並再次強調，台灣海峽的和平穩定對於包括日本在內的國際社會極為重要。同時，對於南中國海、香港、新疆維吾爾自治區等情況，石破茂也表明嚴重關切。

近期，中國發生了兩起與針對日本公民的襲擊事件，引發了日本國內對在華公民安全的擔憂。石破茂由此要求中方需確保在華日僑的安全。此外，這名日本首相還要求盡快釋放在華被拘的日本人。

針對最新的中日領導人會晤，路透社分析認為，近幾個月，中日官員已開始恢復多年中斷的多項磋商性會談，顯示出兩國緊張關係可能趨於穩定的訊號。

美、日、韓領導人舉行三邊會談 圖片來源： Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

美日韓領導人會晤

周五當天，石破茂還與美國總統拜登、韓國總統尹錫悅舉行了三邊會談，試圖在川普政府上任前鞏固外交進展，並重點討論了北韓與俄羅斯之間的軍事合作問題。北韓近期向俄羅斯派遣部隊參與烏克蘭戰爭，並加快了彈道導彈測試的步伐，這引發了美日韓三國的共同警惕。

拜登在會談中表示，世界已經「進入了一個重大政治變革的時刻」，日、韓是美國在亞洲的關鍵盟友。他也坦言，這將是他最後一次同日韓領導人會面，但是三邊夥伴關係將長久維持下去。

另據法新社援引一位美國高級政府官員報導，在與韓國和日本領導人會談中，拜登沒有提到當選總統川普的名字。然而，法新社認為，川普“美國優先」政策的回歸將威脅拜登在烏克蘭、中東戰爭、氣候變化以及貿易等問題上建立的聯盟。

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朝俄合作有悖中國利益？

據韓國官媒韓聯社報導，尹錫悅在會上強調，今天的會面充分體現了三國對持續深化合作的堅定意志，面對復合型全球危機，韓美日合作不僅符合三國的利益，也是印太地區實現和平與繁榮所必需的。

美聯社報導稱，白宮官員對中國表達了不滿，認為中國在北韓貿易中佔據了絕大部分份額，但並未採取更多措施約束平壤。一位不願透露姓名的高級政府官員向該通訊社透露，日美韓三方一致認為，北韓與俄羅斯「這種破壞穩定的合作不應符合北京的利益」。

拜登預計也將在與習近平的最後一次會晤中，敦促其勸阻北韓加深對俄羅斯在烏克蘭戰爭中的支持。

也提南中國海和台灣議題

三國領導人在會後發表聯合聲明稱，三方就設立協調安全保障領域合作等的秘書處機構達成了共識。聯合聲明中有一段專門提及三國在南中國海和台灣議題上的立場，韓美日表示：「強烈反對任何單方面改變印太海域現狀的企圖」，並強調「反對南中國海非法海洋權利主張的重要性」，「堅決反對在南中國海危險地使用海警船隻和海上民兵船隻以及採取脅迫性的行動」。

聯合聲明還強調，台灣海峽和平穩定是印太地區安全與繁榮不可或缺的要素，並表示，美日韓對台灣的基本立場沒有改變，並「呼籲和平解決台海兩岸問題」。

（綜合報導）

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