再次躲過衰退，德國經濟卻難「松一口氣」

德國第三季度GDP意外實現增長，再次與技術性衰退擦肩而過。找到一絲安慰的同時卻難松一口氣？

（德國之聲中文網）相當長一段時間以來，德國經濟已鮮有好消息傳出，從多年來的增長乏力、數據疲軟，到最近連大眾汽車也宣佈計劃關閉工廠裁員降薪，德國似乎又將重新戴上曾奮力掙脫的「歐洲病夫」的帽子。

不過，德國經濟在10月底還是迎來了一絲積極消息。這個歐洲最大經濟體在第三季度實現了0.2%的增長，打破了此前對經濟出現持續下滑，陷入技術性衰退的悲觀預測。

然而最新公佈的數據也對第二季度的萎縮百分比進行了下調修正，從萎縮0.1%下調至萎縮0.3%。

「儘管避免了技術性衰退，但德國經濟規模相較於疫情開始時幾乎沒有增長多少，」荷蘭國際集團銀行（ING Bank）經濟學家布爾澤斯基（Carsten Brzeski）在一份報告中寫道。

仍陷停滯困境

上周發布的其他經濟數據也未能振奮人心。通貨膨脹率同比達到2.4%，遠高於上個月的1.8%，也高於分析師預測的2.1%。這可能會給似乎已準備好進行一輪大幅降息的歐洲央行帶來一些緊張情緒。

德國聯邦就業局發布的初步數據顯示，10月份失業率維持在6%。10月通常是失業率下降的月份，而今年10月份的失業率降幅被認為是20年來最小的一次。「今年秋季，勞動力市場幾乎未能出現起色，」聯邦就業局局長納勒斯（Andrea Nahles）表示。

不過一些商業信心調查也顯示，儘管算不上復甦，但形勢正在趨於穩定。根據德國慕尼黑經濟研究所(ifo)最新發布的調查結果，10月企業信心有所回升，這是四個月來首次出現上升。

「這種穩定肯定是積極的，是一個好的跡象」，ifo研究所所長富斯特（Clemens Fuest）在接受德國之聲採訪時說道。「這是否意味著（德國經濟發展）趨勢的改變？現在下結論還為時過早，我們需要觀察接下來的幾個月這種情況是否會持續。但企業確實是告訴我們，他們預計在接下來的六個月裡，形勢至少不會出現進一步惡化。」

德國經濟正在努力適應現代挑戰 圖片來源： Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

這種溫和的樂觀情緒也在德國9月零售數據上得以體現 – 銷售額增長了1.2%，高於預期。

然而，令人悲觀的數據仍隨處可見。德國工商總會（DIHK）發布的最新調查形容德國經濟在歐洲和國際層面都在「節節敗退」。

「投資不足、官僚主義過重、區位成本過高：德國經濟陷入了停滯困境，」德國工商總會首席執行官萬斯萊本（Martin Wansleben）表示。

萬斯萊本表示，許多公司認為明年的情況只會變得更糟。「對於2024年，我們將預測下調至最多『零增長』，」他說道。「我們對未來一年的預期也僅為零增長。這將是連續第三年沒有實際GDP增長！」

大眾擬關德國3廠 員工憂飯碗不保 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

政府苦尋出路

對於德國民意支持屢創新低的紅綠燈政府來說，解決經濟停滯問題已是當務之急。

近期，德國總理肖爾茨舉行了 「工業峰會」，邀請商界和工會領導人共同探討應對危機的方案。

然而，此次會議卻凸顯了政治分歧對改善局勢所作努力的破壞作用 – 來自綠黨的經濟部長哈貝克和自民黨財政部長林德納均未出席該會議，兩人在當天分別出席了不同活動，宣傳各自政黨的經濟政策。

雖然在如何改善經濟局勢的問題上，聯合政府內部存在深刻分歧，但專家在造成危機的核心原因上達成了共識——並且原因有一長串。

「儘管聽起來像是老調重彈，但目前德國的經濟現狀是周期性和結構性阻力共同作用的結果，」布爾澤斯基說道。

核心觀點是，新冠疫情和俄烏戰爭從根本上暴露了德國出口導向型經濟模式的問題，能源價格上漲和通貨膨脹令眾多行業陷入困境。

對俄羅斯能源以及對中國作為巨大出口市場的依賴已經對德國產生了反噬。多年來投資不足，再加上嚴格的債務剎車和支出規定，導致了從基礎設施老化到經濟未能全面實現數字化和創新等一系列問題。

大眾汽車危機是德國整體經濟問題的縮影 圖片來源： Julian Stratenschulte/dpa

如今，作為德國標誌性行業的標誌性企業代表，大眾汽車的艱難處境似乎已成為德國整個經濟問題的縮影。

至少經濟部長哈貝克仍能從數據中找到一絲安慰。「這還遠遠達不到我們所需要的，但至少是一線希望，」他表示，「經濟表現比此前預期的更具韌性。」

然而，德國在面對外部事件（比如中國、美國、烏克蘭）時表現出明顯的脆弱性，再加上政府內部的爭鬥，這意味著，短期內看到形勢好轉的希望渺茫。

荷蘭國際集團銀行經濟學家布爾澤斯基在數據發布當天表示：「今天公佈的GDP數據給受挫的德國帶來了一絲安慰，然而這並不能改變經濟停滯不前的事實。只是至少還沒有陷入嚴重衰退，在當前環境下，任何小的進步都值得關注。」

© 2024 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。