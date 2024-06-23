六戰歐洲盃 C羅再創記錄

39 歲的葡萄牙足球巨星羅納爾多寶刀不老，正在第六次出征歐洲盃。這是他漫長而輝煌的職業生涯中創下的眾多歷史記錄之一。

（德國之聲中文網）他似乎永不滿足。今年39歲的羅納爾多（Cristiano Ronaldo，又稱C羅）說，在開賽前，他仍然會感覺到「肚子裡蝴蝶翻飛」——「我很高興我有這種感覺，因為一旦這種感覺消失了，我就該退役了。」

對羅納爾多來說，退役生活似乎遠在天邊。身為隊長，他的目標是帶領葡萄牙隊再次拿下歐洲盃冠軍。他們第一次奪冠是在2016年法國歐洲盃上。

掐指一算，自2004年第一次參加歐洲盃以來，羅納爾多再次歷史記錄：這是他第六次出征歐洲盃。他也創下歐洲盃14個進球的紀錄。迄今為止，在前五屆歐洲盃上，他屆屆進球。如果這次能在德國賽場踢進一球，他將成為歐洲盃歷史上最年長的進球者。

不過，對於羅納爾多來說，這些紀錄都是次要的東西。

他說：「我喜歡足球，紀錄只是這種喜歡的結果。」

「最悲傷也最美麗的一天」

「羅納爾多」只是這位足球巨星長長的姓名的第二部分。他的全名是克里斯蒂亞諾‧羅納爾多‧多斯桑托斯‧阿維羅（Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro）。他說，中間名之所以叫羅納爾多，是因為他的父親是羅納德‧雷根（Ronald Reagan）的忠實粉絲——甚至在他成為美國總統之前、還是好萊塢二流演員的時候就粉他了。

羅納爾多出生在非洲西北海岸葡萄牙馬德拉島的豐沙爾市。他的父親是當地安多利尼亞足球俱樂部（CF Andorinha）的裝備經理。羅納爾多和家人就住在那個俱樂部，自幼就能免費練球。12歲時，他加入裡斯本競技隊，正式開始磨練日後將會震驚世界的球技。

羅納爾多曾經說過：「我不得不離開父母去裡斯本競技隊的那一天，是我一生中最悲傷也最美麗的一天。」

39歲的羅納爾多心中依然充滿對賽場的渴望 圖片來源： Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

17歲時，羅納爾多首次成為裡斯本競技隊一線球員。18歲時，他轉會到由傳奇球星弗格森（Alex Ferguson）執教的英超曼聯俱樂部。2008年，24歲的羅納爾多隨曼聯隊奪得英超聯賽和歐洲冠軍聯賽冠軍，首次當選世界足球先生。他是這兩項賽事的最佳射手。2009年，羅納爾多轉會皇家馬德里，在那裡一直效力到2018年，又贏得四次歐洲冠軍聯賽冠軍。他還以450個進球成為俱樂部最成功的射手。

羅納爾多成為在歐洲冠軍聯賽中進球數最多的前鋒，達到140次。

飽受批評的全球收入最高運動員

在都靈尤文圖斯效力三年，再回曼聯效力一年之後，羅納爾多於2023年轉會到沙烏地阿拉伯的利雅德勝利足球俱樂部（Al Nassr，亦音譯為「阿爾納斯爾隊」）。

據商業雜誌《富比世》報導，羅納爾多的年收入約為2.6億美元，是全球收入最高的運動員。

作為五屆世界足球先生，羅納爾多轉會沙烏地阿拉伯招致一些批評。人權組織指責沙烏地阿拉伯政府進行「體育洗白」，稱這個海灣國家試圖用體育明星和華麗賽事來轉移人們對其公然侵犯人權的注意力。

羅納爾多在球場上的表現依然出色。上個賽季，他在沙烏地聯賽中打進35球，創造了新的進球紀錄。不過，這位葡萄牙球星也曾兩次被發現在比賽中做出下流手勢，其中一次還被禁賽一場。在今年的國王杯決賽中，羅納爾多所在的利雅德勝利隊在點球大戰中被阿爾希拉爾隊擊敗，他因此淚灑當場，這也反映了他對勝利的渴望。

2024歐洲盃：羅納爾多最後的舞蹈？

在葡萄牙隊的歐洲盃首戰中，羅納爾多第208次代表葡萄牙隊出戰。葡萄牙主教練馬丁內斯（Roberto Martinez）表示，他讓羅納爾多入選國家隊「是因為他才配其位，而不是因為他名聲響亮。他是我們的射手。他在預選賽中打進10球，他可以挑戰後衛」。

在德國歐洲盃的熱身賽期間，羅納爾多證明了此言不虛。在對陣愛爾蘭隊的友誼賽中，身為葡萄牙隊隊長羅納爾多兩次進球，帶領球隊以3比0獲勝。這是他為葡萄牙隊打進的第129和130個進球，創造了又一項紀錄。

在2024年歐洲盃葡萄牙隊的首場比賽中，羅納爾多沒有進球。葡萄牙隊最終以2比1戰勝捷克隊。

在2024年歐洲盃葡萄牙隊的首場比賽中，葡萄牙隊以2比1戰勝捷克隊 圖片來源： Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

儘管羅納爾多在球場上顯得有些傲慢，但他和隊友們仍然保持了戰鬥情誼。2016年的歐洲盃決賽中，葡萄牙對陣東道主法國隊，羅納爾多因傷提前離場，但他在一直場邊熱情地為球隊加油助威。葡萄牙隊最終奪冠。

「他鼓舞人心。他告訴我們一切皆有可能。」隊友迪亞斯（Ruben Dias）說，「他是我們的隊長，我們將與他一起戰鬥到底。」

與將在歐洲盃後掛靴的德國隊國腳克羅斯（Toni Kroos）不同，羅納爾多尚未就這是否是他最後一次出征歐洲盃發表意見。也許他還在夢想著贏得世界盃冠軍——這是他輝煌的職業生涯中唯一未曾擁有的榮譽。

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