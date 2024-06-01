「六四」35周年前夕 港媒頭版「開天窗」

六四事件35周年紀念日前夕，香港天主教周報《時代論壇》（Christian Times）卻以大量留白（亦稱"開天窗"）作為最新一期的頭版。值此之際，人們愈來愈擔心香港的自由正在消失。

（德國之聲中文網）《時代論壇》周六（6月1日）發布的最新一期周報中寫道："惟有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢"，並表示社會已變得"形格勢禁"。

香港曾經是中國領土上唯一可以公開悼念"六四"鎮壓遇難者的地方。1989年6月4日，中國政府派出軍隊和坦克血腥鎮壓了北京及全國各地的民主示威活動。但由於北京在2020年對香港實施了國安法，持續三十年的維園燭光悼念等公開形式的紀念活動已被禁止或轉入地下。香港當局於5月28日根據基本法23條逮捕6人，指控他們在社群媒體上"利用某個將至的敏感日子"，發布"具煽動意圖的帖文"。

此前，每逢六四周年紀念日，《時代論壇》都會刊登紀念禱文。但是該報今年卻表示"今期頭版專題因事未能刊出，還望讀者見諒！""近年香港社會的變化翻天覆地，形格勢禁"，該報在社論《站在歷史記憶的肩膀上禱告》中指出，"即使是源於歷史記憶的禱文，也可能惹來'關注'；某些人的經歷與回憶，便顯得格外敏感"。該報同時發表的還有另一篇遭到大量刪減的文章。

天主教香港教區主教周守仁樞機本周撰文不點名就六四事件發言，稱其相信透過寬恕，修和與治癒才有可能實現。他說，"三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件"，在人們心中留下了深深的創傷。儘管這已經被掩蓋或結痂，但始終是一個傷痛處，需要"適當的處理"以作治療。

為紀念天安門鎮壓的受害者而舉行的天主教彌撒--三十多年來每年都舉行一次--在2022年被取消了，組織者表示擔心違反香港法律。香港當局表示，在2019年發生大規模民主抗議活動後，需要國安法來制止暴力和恢復秩序，而批評者則指責該法限制了基本自由。

（法新社）

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