六四政治犯遭指中國特務 唐元雋是誰？

中國民運人士唐元雋曾因聲援「六四」而被中國政府判刑20年，後來游泳逃到台灣，在台灣協助下到美國定居。在美持續從事民主運動的他，如今卻被發現跟中國國安部有往來，甚至接收指令、監控海外異議人士。

（德國之聲中文網）參與過「六四」、曾逃到台灣的中國民運人士唐元雋，週三（8月21日）在美國紐約被捕。美國司法部指控唐元雋是替北京服務的特工，在中國國安部的指示下，監視海外民主派與異議人士。

根據美國司法部聲明 ，唐元雋在美期間持續參與反共與民主倡議活動；然而，2018年至2023年6月，他卻成了中國特務，透過電子郵件、加密訊息和語音與視訊通話等方式接收指令，且至少曾3次與中國國安部官員實際見面，又幫助其滲透進民主人士的聊天群組。

美方稱從唐元雋的電子裝置和帳戶找到許多證據，顯示唐元雋曾蒐集影像與文件，傳送給中國國安部。

此外，唐元雋還被控向美國聯邦調查局（FBI）做虛假陳述，聲稱他已不再能存取他涉嫌用來跟中國國安部通信的電子信箱。

除了虛假陳述之外，唐元雋背上的指控還包含「未事前通知美國，擔任外國政府代理人」。若所有罪名都成立，他最高可能面臨20年刑期。

唐元雋是誰？

67歲的唐元雋出生於中國吉林省長春，曾是汽車廠工人和工程師；閒暇之餘，他與其他工人共同組織「民主沙龍」，討論政治與社會民主化議題。他曾接受自由亞洲電台等媒體採訪，自述在1989年「六四」事件前夕，從電視上看到北京的學運，便與其他工人發起遊行，「主要是抗議政府用暴力的手段鎮壓和平示威的學生」。

因為聲援「六四」，唐元雋遭控「反革命罪」，重判20年徒刑；1997年，他的刑期減輕為8年，同年獲釋。從唐元雋出獄到2002年這段期間，他繼續在中國從事民主運動，還參與籌辦「中國民主黨」，因而時常遭受政府人員的關切與騷擾。

2002年10月，唐元雋選擇游泳偷渡到金門大膽島「投奔自由」，向台灣尋求政治庇護。

金門：昔日「反共前線」如今兩岸窗口 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

非政府組織「台灣人權促進會」當時積極聲援唐元雋 ，並以彭明敏、史明等台灣民主倡議人士也曾受惠於他國政治庇護為例，呼籲台灣政府提供唐元雋政治庇護，而非將他遣送回中國。不過，由於台灣缺乏難民庇護機制，最初僅以偷渡客處置方式，將他安置在收容中心。

此案曾在台灣掀起「反共義士」與「偷渡客」的定調之爭；台灣人權促進會拋出質疑：台灣以「人權立國」，「對於逃避迫害而來的人們，我們是否願意並有能力給予適當的人權保障？」

最後，在台灣的協調、加上王丹、胡平等海外異議人士發聲與遊說之下，唐元雋在台灣大約1個月後，便轉往美國定居，隨後歸化美國。

民運人士變成中國特務？

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國調查人員發現唐元雋曾在2018年嘗試返回中國探親，隨後被引薦認識一名中國情資官員。該官員要求唐元雋蒐集中國異議人士的資訊；在兩人確立夥伴關係之後，該官員還曾付錢給唐元雋的親友。

美國檢方稱，唐元雋涉嫌把2021年一場在紐約舉辦、紀念天安門事件的活動資訊，透露給中國官員；2022年，他遭控把一位在美國參選國會議員的華裔人士競選團隊和募款訊息，告訴中方。

在2023年6月3日的一封簡訊中，中國情資官員還曾要求唐元雋「這個月再認真一點」、「最大限度優先寄一些新的東西過來」。

2019年至2023年，唐元雋據稱曾三度在澳門跟中國官員會面。美國檢方稱，他的手機甚至被安裝了特殊程式，會把所有照片、截圖、語音備忘錄都立即傳送給該中國官員。

據路透社報導，中國駐美大使館回應「不瞭解此案細節」，稱中國要求其公民在海外應遵守對方國家的法律，且中方「堅決反對針對中國的無理誹謗和抹黑」。

海外民主倡議人士怎麼看？

唐元雋被捕一事，在海外民運社群掀起一陣波瀾。民運人士王丹在X平台表示「震驚」；另一位民運人士徐水良則稱：「我相信唐元雋應該是在國內就向中共屈服，然後滲透海外。否則，不可能僅僅為了一個探親問題，就去當中共特務線人。」

曾替「709大抓捕」案被捕律師辯護的人權律師陳建剛寫道：「又是一個頭頂光環、掛滿各種名譽標籤的人物。不要怪中共邪惡，背叛與出賣絕對來自於個人的無恥下賤與卑劣。」

事實上，近期不只一位海外民運圈人士被美國起訴。今年7月底，76歲的華裔美籍男子王書君在紐約受審；美國檢方認為，王書君過著「雙重人生」，表面上是支持民主的學者、民運人士，實際上卻利用自身在紐約僑界的影響力，蒐集海外倡議者的資訊，把他們出賣給中國政府。

根據美國檢方，王書君在2005年到2022年間受中國國安部指示，以香港民主人士、台獨人士、維吾爾和西藏倡議者為監控對象。他的律師替他辯白，主張他跟中國情報官員往來，目的是爭取這些人支持民主運動。

近年來，美國政府多次批評北京透過跟監、恐嚇、騷擾等方式，「跨境鎮壓」海外民主倡議者和留學生。去年還有一位曾任職於紐約的警察，因協助中國政府恐嚇、追捕「逃犯」而被美國定罪。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。