六四前夕 港警共逮捕八名社媒發帖民眾

香港警方6月3日再次以涉嫌「煽動意圖的相關罪行」為由逮捕了一名在社媒平台上發帖紀念六四事件的民眾。最近一個星期，港警總共逮捕了8名這樣的嫌疑人。這也是香港特區政府首次依照《維護國家安全條例》逮捕嫌疑人。

（德國之聲中文網）香港警方6月3日表示，當天被捕的62歲男子涉嫌"具有煽動意圖的相關罪行"。根據今年3月底的按基本法第23條訂立發布的《維護國家安全條例》，此類罪行最高可判7年監禁。

在上周被批捕的人士中，包括曾領導香港支聯會的鄒幸彤。她在2021年因試圖公開紀念六四而被控"未經授權集會"等罪名，現已入獄30多個月。香港曾經是中國領土上唯一允許公開紀念六四事件的地方，而支聯會則曾長年組織年度六四守夜紀念活動。此項延續了三十年的傳統在2020年中止：港府先是以疫情防控為由不允許此類集會，當年7月更是出台了港區《國安法》，進一步限縮言論自由與集會自由。

香港保安局上周表示，被逮捕的幾名嫌疑人在網上發帖"試圖煽動對中央政府、香港政府和司法機構的不滿和不信任，甚至仇恨"。警方稱，已有六人獲得保釋，但受到"行動限制令"的約束。

香港維多利亞公園曾經是年度六四守夜紀念活動的舉辦地 圖片來源： Alex Hofford/dpa/picture alliance

今年6月3日晚間，數十名警察在香港維多利亞公園附近巡邏。這裡曾經是年度六四守夜紀念活動的舉辦地。在剛剛過去的周末，香港基督教周報《時代論壇》（Christian Times）以大量留白（亦稱"開天窗"）作為最新一期的頭版，並刊發社論指出"惟有將段段文字化作空格子與一片白，以應對當前局勢"，並表示社會已變得"形格勢禁"。

還有一家大學生刊物6月1日在其官方社媒頁面上發帖子稱，由於"無法抗拒的因素"，該刊物取消了收集人們對六四鎮壓記憶的活動。另一家獨立書店6月2日在社媒上表示，幾名警察在店內待了一個小時，記下了顧客的姓名，這主要是因為店員在窗戶上寫上了5.35--這是6月4日的暗號。

（法新社）

鮑家父子的六四記憶 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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