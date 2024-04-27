衝突 美國

全美各地高校師生支持巴勒斯坦

2024年4月27日 2024年4月27日

繼上星期哥倫比亞大學百餘名示威者被捕之後，美國越來越多的大學校園出現了支持巴勒斯坦的抗議行動。示威學生普遍要求校方停止支持以色列在加薩地帶的軍事行動，並與學校管理層以及警方發生了一定的衝突。