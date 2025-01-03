全球近十年驅車恐襲事件
近年來，利用車輛對人群進行無差別襲擊越加頻繁出現，恐怖組織和個人常常使用這種手段實施襲擊並製造恐慌。以下是全球近10年來發生的車輛衝撞人群恐襲事件。
2025年1月1日，美國新奧爾良
新年凌晨3:15左右，新奧爾良市跨年夜上，一輛汽車沖向波旁街慶祝人群，致15死30餘傷。FBI將此事件定性為恐怖襲擊。嫌犯下車後開槍，在與警方交火時被當場擊斃。FBI表示在肇事車輛內發現伊斯蘭國（IS）旗幟。當局將此次襲擊定性為「恐怖主義行為」。
2024年12月20日，德國馬格德堡
12月20日晚間，一名沙烏地阿拉伯裔移民駕車衝入德國東部馬格德堡市中心的聖誕市場，造成至少5人身亡、200餘人受傷。嫌疑人是一名50歲的沙烏地阿拉伯籍醫生，曾發表反穆斯林言論，並支持極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）。襲擊者已經當場被捕。
2024年11月11日，中國珠海
珠海航展舉辦前一天，一名62歲男子駕駛小型越野車衝撞該市體育中心內的市民，導致至少35人死亡、43人受重傷。這是中國多年來最嚴重的一起大規模襲擊。官方稱初步查明，案件系「嫌疑人樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發」，但未透露更多細節。該男子被逮捕，並於去年12月被判處死刑。
2021年6月6日，加拿大倫敦
襲擊者駕駛皮卡沖上人行道，撞擊正在散步的一個穆斯林家庭，一家三代4人身亡，一人重傷。加拿大總理賈斯廷‧特魯多稱這是「一起出於仇恨的恐怖襲擊」。襲擊者23歲，為白人種族主義者，被判終身監禁，不得假釋。
2018年4月23日，加拿大多倫多
一名25歲的加拿大男子駕駛一輛租賃的箱型貨車在多倫多主幹道央街以高速行駛，衝撞行人，主要目標為女性，導致11人死亡，15人受傷。襲擊者聲稱屬於網上一個由性受挫男性組成的線上社群。他於2022年被判處終身監禁，25年內不得假釋。
2017年10月31日，美國紐約
一名烏茲別克籍男子駕駛租用的皮卡衝入紐約市人行道和自行車道，造成8人死亡，12人受傷。據報導，該男子曾高呼「真主至上」口號，被認為受到「伊斯蘭國」鼓動。該男子被判處8次終身監禁，外加260年監禁。
2017年8月17日，西班牙巴塞隆納
一名男子駕駛貨車沖向巴塞隆納繁忙的蘭布拉大道上的人群，造成14人死亡，多人受傷。「伊斯蘭國」宣稱對此次襲擊負責。同一恐怖組織的成員隨後在鄰近的坎布裡爾斯渡假地實施了類似的汽車衝撞襲擊，襲擊者被警方擊斃。襲擊實施者在逃亡數日後於8月21日被警方擊斃。
2017年8月12日，美國維吉尼亞州夏洛茨維爾
「團結右翼」（Unite the Right）集會期間，一名白人種族主義者駕駛汽車故意衝撞反對集會的抗議人群，造成一名女性死亡，35人受傷。襲擊者被判終身監禁，外加419年有期徒刑，且不得假釋。
2017年3月22日，英國倫敦 威斯敏斯特
一名52歲的英國男子駕駛SUV衝入威斯敏斯特大橋上的人群，致數十人受傷。隨後，肇事汽車撞在議會大廈門外的鐵欄桿上。駕車男子跳下汽車，刺死一名警察後，被其他警察開槍擊斃。襲擊者稱自己為了報復西方在穆斯林國家的軍事行動而發動聖戰。
2017年6月3日，英國倫敦 倫敦橋 博羅市場
三名伊斯蘭主義襲擊者駕駛貨車衝撞倫敦橋上行人，隨後襲擊者駕車前往倫敦橋附近的博羅市場，並持刀行兇，造成8人死亡，多人受傷。襲擊者被警方擊斃。
2017年6月19日，英國倫敦 芬斯伯裡公園
一名右翼極端分子駕駛貨車衝入芬斯伯裡公園清真寺外的正在祈禱的穆斯林教徒，導致1人死亡，15人受傷。襲擊者47歲，是4個孩子的父親，目擊者稱，其揚言要「殺死所有穆斯林」。
2017年1月20日，澳洲墨尔本
一輛汽車於中午時分在澳洲第二大城市的步行區衝撞人群，造成6人死亡，30多人受傷。襲擊者當時處於藥物引起的精神錯亂狀態。襲擊者被判處終身監禁。
2016年12月19日，德國柏林
一名申請庇護被拒的突尼斯籍男子駕駛劫持來的卡車衝入首都柏林一處聖誕市場，導致13人死亡，數十人受傷。襲擊者在義大利與警方交火時被擊斃。「伊斯蘭國」宣稱對此次襲擊負責。
2016年7月14日，法國尼斯
法國國慶日之際，尼斯一名原籍法屬突尼斯人駕駛大型載重車衝入人群，在尼斯的海濱長廊行駛近兩公里，造成86人死亡。這是迄今同類恐襲事件中最致命的一次。