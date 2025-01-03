珠海航展舉辦前一天，一名62歲男子駕駛小型越野車衝撞該市體育中心內的市民，導致至少35人死亡、43人受重傷。這是中國多年來最嚴重的一起大規模襲擊。官方稱初步查明，案件系「嫌疑人樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發」，但未透露更多細節。該男子被逮捕，並於去年12月被判處死刑。