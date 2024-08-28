全球科技集群排名：中國連續兩年數量最多

聯合國世界智慧財產權組織的排名顯示，從絕對數量看，中國和美國是全球科技創新集群最集中的經濟體，德國排在第三位。中等收入經濟體的科技集群在創新領域的增長超過發達經濟體。

（德國之聲中文網）根據聯合國世界智慧財產權組織（WPO）本周二（8月28日）發布的全球創新指數，在2024年，日本的東京-橫濱仍是世界上最大的科技集群。深圳-香港-廣州位居第二，北京取代首爾躋身第三名，上海-蘇州排名第五。

科技集群是科技創新活躍的城市或城市群。其排名根據兩個指標：一是公開的專利申請中發明人所在地，二是已發表科技論文的作者所在地。世界智慧財產權組織對這些指標進行統計和排名，確定全球最活躍的科技活動集聚地區。

該組織每年發布的全球創新指數（Global Innovation Index）評估顯示，中國連續第二年擁有數量最多的科技集群（science and technology cluster）。在前100大科技集群中，有26個位於中國，美國擁有20個，位居第二。此外德國有8個，印度和韓國各佔4個。法國、英國、日本和加拿大各有三個。

排名顯示，在全球十大科技集群中，有七個位於亞洲，三個位於美國。

合肥、鄭州增長最快

按人口比例計算，英國劍橋和美國聖何塞-三藩市集群的科技活動最為密集，其次是荷蘭埃因霍溫、英國牛津和美國馬薩諸塞州波士頓-劍橋。

在日本三菱電機和中國電信巨頭華為的推動下，排名前兩位的科技集群所產出的專利申請加起來幾乎佔了全球的兩成。

雖然十大科技集群變化不大，但對於百強科技集群來說，情況卻有所不同。位於中等收入經濟體的集群經歷了最強勁的科技增長，其中，中國集群的科技產出增長最為迅猛，以合肥和鄭州遙遙領先。在其他中等收入經濟體集群中，開羅的增長率最高，其次為印度的欽奈和土耳其的伊斯坦堡。

與之相對，高收入經濟體集群的增長速度普遍低於中等收入經濟體集群，63個高收入經濟體集群中有37個在2023年出現科技產出負增長。大多數北美和歐洲科技集群的排名都有所下降。

世界智慧財產權組織總幹事鄧鴻森表示，科技創新集群是國家創新生態系統的重要基礎，這些集群不僅在發達國家蓬勃發展，也在新興經濟體中逐步崛起。

（法新社、聯合國新聞）

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