全球百萬富翁數量創新高 德國、中國排名靠前

股票市場的走高讓全球不少富人的資產增值，並躋身百萬富翁的行列。德國和中國都屬於世界上百萬富翁最多的國家。

（德國之聲中文網）在過去一年裡，全球許多股票市場的牛市讓富人的身家水漲船高，更多人得以躋身美元百萬富翁的俱樂部。

根據咨詢公司Capgemini的《全球財富報告》，全球範圍內擁有可投資資產在一百萬美元以上的人數增加了5.1%，達到2280萬。這是1997年開始有關統計以來的最高水準。這些富人的財富總量增加了4.7%,達到86.8兆美元（79.6兆欧元）。

在德國，雖然過去一年經濟總體低迷，但百萬富翁的數量還是增加了34000人（增幅2.1%）其財富的數量上升了2.2%，達到近6.3兆美元。但上述增幅明顯低於全球平均水準。

中國百萬富翁人數去年的增張速度甚至低於德國，僅從1498000人增至150萬人。

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增長幅度最大的地區是北美。該地區百萬富翁的數量增加了7.1%，達到743萬人，他們的財富增長了7.2%，達到26兆美元。增長強勁的原因包括經濟增長有力、通貨膨脹放緩以及股市行情高漲。

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七成富翁白手起家

全球百萬富翁數量排行榜的榜單前五排名並沒有發生變化。高居榜首的是美國（743萬人），亞軍是日本（378萬），德國第三（165萬），中國第四（150萬）。

Capgemini公司的財富問題專家邁爾（Klaus-Georg Meyer）對德新社表示，在這方面「中國迄今為止還未能超越德國」。

在富翁俱樂部裡，個人財富的規模仍有很大差別。報告估計，在百萬富翁中只有1%的人擁有3000萬美元以上的可投資資產，而他們的財富量卻佔了「俱樂部」成員總財富的34%。

全球目前的百萬富翁中，70%的人屬於「白手起家」，20%的人年齡不到40歲。報告作者估計，他們中不少人是數字化行業的企業家。

這份報告覆蓋的71個國家，其國民總收入（GNI）佔全球總量的98%，股市總市值佔全球的99%。所統計的個人財富類別包括股票、固定利率的有價證券、私人參股等其他投資形式以及現金和非自用房產。

（德新社、德廣聯）

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