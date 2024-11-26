從上世紀70年代起，外賣逐漸成為一種潮流。很快打包或者訂餐上門，這在美國深受歡迎，讓人們有更多可以做「沙發馬鈴薯」的機會。而外賣中的塑料垃圾則沒有怎麼引起人們的重視。在這裡，我們的建議是：不要那麼宅，還是出門吃飯吧，既有儀式感，也更環保。