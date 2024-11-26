全球塑料公約談判釜山登場 商討如何應對塑膠污染
全球塑膠公約談判11月25日在韓國釜山登場。談判代表齊聚釜山共擬對策，為制定解決全球塑料污染危機進行最後沖刺。塑料污染正在吞噬地球環境，身為消費者，我們能夠做些什麼？
在塑料污染終結我們之前……
第五輪全球塑料公約談判在韓國釜山開幕，旨在制定具有法律約束力的塑料污染協定。與會者還包括塑料行業代表、科學家和環保人士。聯合國表示，塑料正讓世界窒息，塑料污染已經影響到湖泊、河流、海洋乃至人體。 韓國環境部長金琓燮在開幕式上說道：「我們必須在塑料污染終結我們之前結束塑料污染。」
你消費著多少塑料？
非要總用塑料嗎？不，越來越多人不這麼想。企業們也作出回應：麥當勞、星巴克已經宣佈，將很快停止使用塑料吸管，而換成更環保的替代品。另外，可反復使用的咖啡杯、環保外賣杯也正流行。而在家或者參加音樂節時，也可以從自己做起。以下是我們的幾個小建議。
為了環境，不要懶惰
從上世紀70年代起，外賣逐漸成為一種潮流。很快打包或者訂餐上門，這在美國深受歡迎，讓人們有更多可以做「沙發馬鈴薯」的機會。而外賣中的塑料垃圾則沒有怎麼引起人們的重視。在這裡，我們的建議是：不要那麼宅，還是出門吃飯吧，既有儀式感，也更環保。
滌綸、尼龍和聚丙烯酸
微塑料（也稱「塑料微珠」）通過我們的衣物進入污水系統，從而進入城市水循環。這一點在聚酯、尼龍等人造纖維製成的運動服飾上表現得尤為明顯 ，在日常服飾中也越來越常見。環保服飾只有少數人能負擔起，但我們也有其他途徑，可以減少這種污染。
停止微塑料污染！
柏林一家企業發明了一款環保洗衣袋（「Guppyfriend Washing Bag」）。這種特細網眼洗衣袋據稱可以過濾所有聚酯纖維、聚乙烯等人造纖維，把要洗的衣服放入袋中再放進洗衣機裡，能防止塑料纖維隨著洗衣機廢水排出。這家公司稱，洗完衣服後用手去除洗衣袋粘附的纖維、扔到垃圾桶裡就可以了。
輪胎帶來的污染
微塑料主要來自於化妝品？不是這樣的！在德國，微塑料第一大來源是汽車輪胎的磨損。據柏林工大調查，德國每年約有12萬噸汽車輪胎的磨損物進入環境，而其中柔軟劑等物質會被植物吸收，有時甚至毒害有機體。又多了一個理由，要少開車。
拒絕一次性塑料杯
我們聚會狂歡也為環境污染做出了「貢獻」。幾乎所有音樂節、大型慶祝活動都會使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如圖中的搖滾音樂節"Rock am Ring"，三天時間帶來了500噸垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出於安全考慮，禁止使用玻璃瓶，然而這並不意味著非要使用一次性塑料杯，其實還有很多其他的選擇。
Coffee to go，告別一次性
在環保人士眼中，一次性杯子幾乎是邪惡化身。對於咖啡杯，德國越來越強調更環保的選擇，不過仍然有很多人沒有行動。迄今，德國每小時扔掉32萬個一次性杯子。在整個歐盟，德國是包裝垃圾「冠軍」——2016年人均產生的包裝垃圾最多。
和塑料瓶說再見？
PET（聚對苯二甲酸類塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它們並非特別環保的選擇。更環保的是圖中的這些水球。其倫敦發明者稱，通過可食用的膜將飲料裹住，可以省掉大量的塑料。不過，這是否真的能夠推廣開來呢？