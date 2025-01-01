全球各地如何慶祝2025年新年
隨著2024年的緩步離開，全世界已經走進了嶄新的2025年。從澳洲到叙利亞 ，世界各國都是怎樣來慶賀新年的呢 ？
最早一批跨入2025的國家
可能每個人都熟悉雪梨歌劇院上空燃放新年煙花的畫面。因為澳洲是最早迎接新年的國家之一。它比中歐時間早10小時。不過全世界最先跨進2025年的是太平洋島國吉里巴斯。
色彩繽紛的台北101大樓
有些城市會選擇在極具標誌性的建築物燃放新年煙花，例如台北著名的101大樓。樓高508米。在台北101燃放並觀賞新年煙花已經成為一項傳統。
杜拜新年
這是比台北101還要高出300多米的杜拜摩天大樓——哈利法塔（Burj Khalifa）。在這裡觀看跨年煙花也成為一道獨特的城市景觀。
似是聖誕來
這裡看著像聖誕市場，其實是跨年晚會。印度孟買的人口超過2800萬。除夕夜，在這座城市舉辦許多場跨年晚會活動。
祥和的新年
敘利亞人民迎來了阿薩德政權垮台後的第一個新年聚會。首都大馬士革顯得格外熱鬧。煙花在夜空中炸開。我們仍然希望敘利亞2025年會比往年更加和平。
除夕夜的抗議活動
在喬治亞首都第比利斯，數萬人在除夕夜走上街頭抗議政府並要求加入歐盟。一些人在議會前揮舞著歐盟旗幟。11月底，喬治亞政府宣佈暫停入盟談判至2028年。此後，該國爆發了大規模抗議活動。
人在畫中游
跨年夜漫步於德國東部薩克森州城市德勒斯登，就會有一種人在畫中游的感覺。古老的街道，高聳的教堂和在夜空中絢爛綻放的煙花。
「防火牆」
煙花前的黑色曲線其實是山脈，由此可見煙花燃放的面積有多大。這裡是巴西第二大城市（僅次於聖保羅）裡約熱內盧。超過600萬人居住在這裡。250萬人參加了除夕晚會。
柏林的新年派對
這一城市地標對於世界各地的許多人來說應該都很熟悉。它展示了柏林布蘭登堡門後面的新年前夜煙花，更準確地說是布蘭登堡門上的四馬車後面。德國最大的除夕派對每年都會在這裡舉行。
被點燃的不只是煙花
世界各地都有慶祝新年的傳統和風俗。在塞內加爾隆普爾沙漠，人們穿著傳統的獅子服，點燃用紙折成的2025字樣，以此來慶祝新的一年的到來。
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文化全球
Marco Müller2025年1月1日
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