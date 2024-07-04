內部分歧下歐盟開始對中國電動車加徵臨時關稅

歐盟從7月4日起對中國製造的純電動汽車實施臨時關稅，這將對中國電動車生產商產生重大影響。此舉引發了歐盟內部的分歧與廣泛討論。

（德國之聲中文網）歐盟從7月4日起對中國製造的純電動汽車實施臨時關稅，最高稅率可達37.6%。此舉旨在應對中國政府對電動車製造商的大規模補貼，確保公平競爭環境。

臨時關稅措施

根據歐盟的規定，7月4日生效的臨時關稅將根據不同製造商的情況徵收。上汽集團面臨最高的37.6%關稅，而吉利和比亞迪分別面臨大約20%和17%的關稅。這些關稅將加在現有的10%進口稅基礎之上。

但7月4日生效的臨時關稅不意味著來自中國的純電動汽車製造商需要馬上支付關稅。在11月4日歐盟最終確定關稅之前，企業只需提供銀行擔保，確保在歐盟委員會決定最終關稅之後可追溯徵收。這同時也意味著，歐盟11月初確定最終關稅後，也可能放棄追溯徵收7月4日至11月4日之間產生的臨時關稅。最終結果如何，仍要看中歐雙方談判的最後結果。

中國商務部在周四（7月4日）的例行新聞發布會上表示，中歐雙方已就電動汽車關稅問題進行了多次技術層面的磋商。商務部發言人何亞東指出，中方希望歐盟在此問題上與中國相向而行，避免反補貼措施傷害中歐汽車產業的互利合作和共同發展。他還強調，希望歐方認真聽取盟內呼聲，理性、務實地與中方開展磋商。目前距終裁還有4個月的窗口期。

政策背景與影響

德國、法國和其他歐盟國家在關稅問題上態度不一。德國出於與中國的深厚貿易關係，希望通過談判解決問題。德國社民黨籍總理肖爾茨（Olaf Scholz 社民黨）和綠黨籍經濟部長哈貝克（Robert Habeck 綠黨）等高官曾在訪華時表達過這一立場。自民黨籍的數字事務與交通部長維辛（Volker Wissing）日前也訪問中國。德國大聯合政府的各個黨派代表都已經就歐盟關稅問題與中方進行了接觸。

與此相對照的是，法國、義大利和西班牙則堅決支持關稅措施，認為應對不公平競爭至關重要。西班牙經濟部表示：「如果我們的公司受到傷害且不能在公平條件下競爭，歐洲必須進行自我防衛。」

根據路透社的調查，包括希臘、捷克、愛爾蘭和波蘭在內的多個歐盟國家尚未決定是否支持關稅措施。比利時和荷蘭政府目前則處於過渡階段。

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企業反應與潛在影響

德國汽車製造商協會（VDA）對關稅提出警告，認為這將對德國汽車工業造成巨大損害，並導致中方採取報復措施，如對歐洲出口的高級轎車加徵關稅。寶馬首席執行官奧利弗‧齊普斯（Oliver Zipse）稱這些關稅為「死胡同」，認為它們將阻礙全球企業的發展，減緩歐洲的去碳化進程。

此外，中國政府還威脅對進口的歐洲豪華車加徵關稅，特別是對排量超過2.5升的車型。此舉將直接影響到賓士和保時捷等德國高端汽車製造商。這些潛在的報復措施使得歐盟內部對關稅問題的討論更加複雜化。

除了德國汽車製造商協會，特斯拉也宣佈計劃提高價格以應對關稅帶來的成本增加。其他製造商預計也將把部分額外成本轉嫁給消費者。這些舉措可能會影響到歐洲消費者的購買力和市場需求。

未來的預測

基爾世界經濟研究所（IfW）和奧地利經濟研究所（Wifo）等機構的研究表明，實施新的關稅後，歐洲從中國進口的電動車將減少42%。儘管如此，歐洲電動車的價格只會略有上升，漲幅在0.3%到0.9%之間。這是因為減少的中國進口量將被歐洲生產商和其他第三國的進口所彌補。

研究還指出，隨著歐盟關稅的執行，中國市場上電動車的價格可能下降，而歐洲的電動車價格則會略有上升。短期內，這些影響可能更為顯著。

中國已啟動對歐洲豬肉、化學品和法國白蘭地的反傾銷調查，作為對歐盟關稅措施的回應。中國領導人習近平與即將上任的歐洲理事會主席安東尼奧‧科斯塔（Antonio Costa）通話，強調中歐關係的重要性。習近平表示，中國致力於發展中歐全面戰略夥伴關係，希望通過對話解決分歧。

多名分析人士向路透社指出，歐盟的這一關稅調查可能只是對華強硬立場的開始。布魯塞爾在4月發布了一份712頁的報告，詳細記錄了中國的國家干預和補貼，這顯示出歐盟在應對中國問題上的決心。

分析人士認為，若歐盟成員國在接下來的投票中支持這些關稅，可能會加劇中歐之間的貿易緊張關係。對此，歐盟希望通過這些措施推動中國在談判中做出讓步。然而，這一強硬立場也可能導致雙方陷入更深的貿易衝突。

（綜合報導）

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