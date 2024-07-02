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入獄四個月 川普盟友班農開始服刑

2024年7月2日

班農 –這位川普前白宮首席戰略顧問已於本周一（7月1日）到聯邦監獄報到，開始了為期4個月的服刑。這位極右翼人士稱自己是「政治犯」，且「自豪入獄」。

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2024年7月1日，班農在丹伯裡（Danbury）聯邦監獄報到，並在監獄外發表講話
2024年7月1日，班農在丹伯裡（Danbury）聯邦監獄報到，並在監獄外發表講話圖片來源： Julia Nikhinson/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）斯蒂芬‧班農（Steve Bannon）曾是川普2016年競選總統的核心人物，並在川普入主白宮後擔任首席戰略顧問一職，但7個月後便遭解僱。

在2021年1月6日國會山暴亂案審理中，班農因拒絕出席國會聽證會作證而被認定犯有藐視國會罪，並被判入獄四個月

班農被認定的第二項國會藐視罪是其拒絕應眾議院特別委員會要求，交出涉嫌參與川普企圖推翻2020年大選結果的相關文件。

本周一（7月1日），班農向位於康涅狄格州的聯邦監獄報到，並開始4個月的服刑。

"我為今天入獄感到驕傲"，班農在監獄前對記者說道，並稱自己是一名"政治犯"。

上訴失敗

現年70歲的班農是川普2016年成功競選總統的幕後推手，在2022年10月因藐視國會罪兩項控罪被判刑4個月後，班農就此案進行了將近兩年的上訴，上訴期間被允許保持自由之身。

今年5月，聯邦巡迴上訴法院駁回了班農的上訴並維持原判。6月初，川普任命的一名法官撤銷了班農的保釋並要求其在7月1日前至監獄報到。

上周五，最高法院也在最後一刻駁回了班農的又一次上訴，裁定維持原判。

班農在聯邦監獄外受到了一群川普支持者的歡迎，其中包括共和黨眾議員瑪喬麗‧泰勒‧格林（Marjorie Taylor Greene）。

曾被川普特赦

2020年，班農被指控犯有電信詐騙罪和洗錢罪，他據稱將用於美墨邊境牆修建的數百萬美元捐款挪用作個人用途。在美墨邊界修建隔離牆是川普2016年總統選戰期間的關鍵競選承諾。

2021年，川普在離任前最後一天特赦班農，但由於總統特赦只適用於聯邦級罪名，班農仍將面臨同一案件的州級指控。

 

 (法新社，美聯社，路透社)

 

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